Інтерфакс-Україна
Культура
20:53 30.05.2026

Бережна: Українська державність має значно глибші корені, ніж нав’язувала російська пропаганда

Фото: фейсбук Тетяна Бережна

Віцепрем’єр-міністерка України – міністерка культури Тетяна Бережна заявила, що одним із ключових завдань державної культурної політики є повернення українцям власної історії та подолання наслідків багаторічної російської пропаганди щодо української культури та державності.

Про це вона сказала в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" під час презентації книги Олександра Зінченка "Два мільйони світанків. Трипільська таємниця" на XIV Книжковому Арсеналі. 

"Була дуже рада завітати на презентацію книги Олександра Зінченка “Два мільйони світанків. Трипільська таємниця”, виданої “А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА”", - сказала вона.

За її словами, Міністерство культури приділяє особливу увагу деколонізації української культури.

"Для нас надзвичайно важливо повертати собі власну історію, відновлювати історичну справедливість і утверджувати розуміння того, що українська державність та культура мають значно глибші корені, ніж це десятиліттями намагалася нав’язати російська пропаганда", – наголосила Бережна.

Вона висловила сподівання, що книга допоможе читачам по-новому поглянути на одну з найдавніших цивілізацій на території сучасної України.

"Сподіваюся, “Трипільська таємниця” відкриє для багатьох читачів нові сторінки про одну з найдавніших цивілізацій на території сучасної України та допоможе краще зрозуміти тяглість нашої культури", – зазначила вона.

Також, Бережна підкреслила, що особливе значення сьогодні мають дослідження, книжки, музейні експозиції, фільми та мистецькі проєкти, які дозволяють українцям переосмислювати власну історію та відкривати багатство національної культурної спадщини.

Окремо міністерка відзначила президентську ініціативу "Тисячовесна", спрямовану на підтримку сучасного українського культурного продукту.

"Її мета – підтримати проєкти, які зміцнюють українську ідентичність та підвищують стійкість суспільства до зовнішніх інформаційних впливів", – сказала вона.

За словами Бережної, сильна культура є основою формування майбутнього держави.

"Сильна культура завжди починається зі знання свого минулого і продовжується здатністю творити власне майбутнє", – підкреслила міністерка.

Неочікуваним сюрпризом заходу стала поява Тетяни Бережної разом зі своєю п’ятимісячною донькою Осакою. Під час презентації третій президент України Віктор Ющенко окремо привітав маленьку гостю зі сцени, а присутні зустріли цей момент оплесками. Осака уважно спостерігала за тим, що відбувалося під час заходу.У коментарі агентству Бережна зазначила, що була рада долучитися до презентації книги, присвяченої Трипільській культурі.

Як повідомлялося, під час презентації книги Олександра Зінченка на Книжковому Арсеналі Ющенко закликав створити Національний музей Трипілля та наголосив на важливості збереження української мови як основи національної ідентичності.

Текст: Ольга Левкун

Теги: #культура #ющенко #бережна #зінченко #трипілля

