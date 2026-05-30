Ющенко на Книжковому Арсеналі процитував Ліну Костенко

Третій президент України Віктор Ющенко під час презентації книги на XIV Книжковому Арсеналі наголосив на ключовій ролі української мови у збереженні національної ідентичності та державності, процитувавши відомий вислів поетеси Ліни Костенко.

"Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову", – нагадав Ющенко слова Ліни Костенко під час свого виступу.

За його словами, боротьба за українську державність завжди була нерозривно пов’язана з боротьбою за право українців говорити рідною мовою, зберігати власну культуру, історію та пам’ять.

Третій президент також звернув увагу на те, що українське суспільство переживає період переосмислення власної історії та повернення до постатей і подій, які тривалий час замовчувалися або викривлялися радянською пропагандою.

XIV Книжковий Арсенал проходить у Києві з 29 травня по 1 червня та об’єднує сотні українських і міжнародних авторів, видавців, митців і громадських діячів навколо теми культури, пам’яті та свободи.

Як повідомлялося, Ющенко закликав створити Національний музей Трипілля.