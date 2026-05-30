Інтерфакс-Україна
Культура
19:55 30.05.2026

Ющенко на Книжковому Арсеналі процитував Ліну Костенко

1 хв читати
Ющенко на Книжковому Арсеналі процитував Ліну Костенко
Фото: Ольга Левкун

Третій президент України Віктор Ющенко під час презентації книги на XIV Книжковому Арсеналі наголосив на ключовій ролі української мови у збереженні національної ідентичності та державності, процитувавши відомий вислів поетеси Ліни Костенко.

"Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову", – нагадав Ющенко слова Ліни Костенко під час свого виступу.

За його словами, боротьба за українську державність завжди була нерозривно пов’язана з боротьбою за право українців говорити рідною мовою, зберігати власну культуру, історію та пам’ять.

Третій президент також звернув увагу на те, що українське суспільство переживає період переосмислення власної історії та повернення до постатей і подій, які тривалий час замовчувалися або викривлялися радянською пропагандою.

XIV Книжковий Арсенал проходить у Києві з 29 травня по 1 червня та об’єднує сотні українських і міжнародних авторів, видавців, митців і громадських діячів навколо теми культури, пам’яті та свободи.

Як повідомлялося, Ющенко закликав створити Національний музей Трипілля.

Теги: #ющенко #ліна_костенко #книжковий_арсенал

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:28 30.05.2026
Ющенко: Якщо руйнується мова, руйнується і суб’єктність держави

Ющенко: Якщо руйнується мова, руйнується і суб’єктність держави

17:32 30.05.2026
Ющенко закликав створити Національний музей Трипілля: ця цивілізація на 2,5 тис. років старша за Єгипетську

Ющенко закликав створити Національний музей Трипілля: ця цивілізація на 2,5 тис. років старша за Єгипетську

17:12 30.05.2026
Зінченко написав книгу про Трипілля на прохання Ющенка, видання планують перекласти англійською

Зінченко написав книгу про Трипілля на прохання Ющенка, видання планують перекласти англійською

15:40 30.05.2026
Свириденко: Важливим фактором появи ринку української книги є дискусії між видавцями та дистриб'юторами

Свириденко: Важливим фактором появи ринку української книги є дискусії між видавцями та дистриб'юторами

15:31 30.05.2026
Прем’єр-міністерка Свириденко розповіла, які книги придбала на Книжковому Арсеналі

Прем’єр-міністерка Свириденко розповіла, які книги придбала на Книжковому Арсеналі

12:58 30.05.2026
Люди не читають не тому, що не хочуть, а тому, що не звикли, – дослідження Мінкультури

Люди не читають не тому, що не хочуть, а тому, що не звикли, – дослідження Мінкультури

22:30 29.05.2026
Свобода як відповідальність: Буткевич пояснив головну тему Книжкового Арсеналу

Свобода як відповідальність: Буткевич пояснив головну тему Книжкового Арсеналу

19:17 29.05.2026
Війна народжує нове покоління українських письменників - Казарін

Війна народжує нове покоління українських письменників - Казарін

19:05 29.05.2026
Роман письменника Дроня “Гемінґвей нічого не знає” планують видати у восьми країнах

Роман письменника Дроня “Гемінґвей нічого не знає” планують видати у восьми країнах

18:58 29.05.2026
Бережна: субсидії на оренду для книгарень можуть впровадити з 1 липня, а запуск "єКниги" для новонароджених залежить від Ради

Бережна: субсидії на оренду для книгарень можуть впровадити з 1 липня, а запуск "єКниги" для новонароджених залежить від Ради

ВАЖЛИВЕ

Бережна: Це наймасштабніша серія пошкоджень культурних закладів Києва за часи вторгнення

Leléka після завершення "Євробачення-2026":Ми звучали гідно, потрапили в ТОП-10, показали бандуру і поставили рекорд

Болгарія перемогла в "Євробаченні-2026", Україна посіла 9 місце

Leléka зі сцени у фіналі "Євробачення-2026": Слава Україні!

У другому півфіналі визначено 10 останніх учасників фіналу "Євробачення-2026", Україна пройшла далі

ОСТАННЄ

Бережна розраховує закласти в проєкт держбюджету-2027 підвищення зарплат працівників сфери культури

Проєкт "Тисячовесна" планують поширити на книги і онлайн-ігри в 2027р – Бережна

На ВДНГ відкрили виставку про безбар’єрну комунікацію та повагу до людини

Бережна заявила на "Книжковому арсеналі", що читання розвиває стратегічне мислення

Національна опера України представить у червні понад 20 вистав та світову прем’єру “Матерів Херсона”

Книжковий Арсенал під час війни: що читають українці, чому дорожчають книжки і як видавці борються за читача

У Музеї історії Києва до Дня міста відбудеться вечір музики та поезії за участі "Культурних сил"

Стало відомо, які книги Олена Зеленська придбала на Книжковому Арсеналі

У Києві відбудеться благодійний концерт SadSvit на підтримку Сил оборони

Зеленська: українці після обстрілів Києва йдуть на "Книжковий Арсенал"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА