Ющенко: Якщо руйнується мова, руйнується і суб’єктність держави

Третій президент України Віктор Ющенко заявив, що мова є ключовою основою існування нації та одним із головних чинників збереження державності.

Про це він сказав під час презентації книги Олександра Зінченка "Два мільйони світанків. Трипільська таємниця" на Книжковому Арсеналі в Києві.

За словами Ющенка, більшість сучасних держав світу сформовані саме як національні держави, а тому питання збереження національної ідентичності безпосередньо пов’язане з їхньою стійкістю та майбутнім.

"Ми бачимо десятки і десятки держав у політичному устрої світу. І варто звернути увагу, що переважна більшість із них – це національні держави. Якщо ви підірвали націю, ви підірвали суб’єктність своєї держави", – сказав Ющенко.

За його словами, у визначеннях поняття "нація" в енциклопедіях та словниках можуть бути різні формулювання, однак усі вони зрештою зводяться до спільноти людей, об’єднаних спільними ознаками та цінностями.

"Нація – це спільнота. Але на чому вона збудована? На першому місці завжди стоїть мова", – наголосив третій президент.

Ющенко додав, що саме мова формує культурний простір, історичну пам’ять та ідентичність народу, а відтак є одним із фундаментів існування держави.

Виступ Ющенка відбувся в межах презентації книги "Два мільйони світанків. Трипільська таємниця", присвяченої історії та культурній спадщині Трипільської цивілізації.

Текст: Ольга Левкун

Як повідомлялося, Ющенко виступив за створення в Україні Національного музею Трипілля та профільного наукового інституту.