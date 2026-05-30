17:32 30.05.2026

Ющенко закликав створити Національний музей Трипілля: ця цивілізація на 2,5 тис. років старша за Єгипетську

Фото: Ольга Левкун

Третій президент України Віктор Ющенко під час презентації книги Олександра Зінченка "Два мільйони світанків. Трипільська таємниця" в Мистецькому арсеналі закликав створити в Україні Національний музей Трипілля та окремий інститут для дослідження трипільської цивілізації.

Про це Ющенко заявив у суботу зі сцени XIV Книжкового Арсеналу в Києві, де відбулася презентація книги. На події побувала журналістка відділу культури агентства "Інтерфакс-Україна".

"Я переконаний, що нам буде соромно, якщо у нас не буде великого Національного музею Трипілля. Буде соромно, якщо не буде у нас інституту, який буде досліджувати Трипілля як цивілізацію", – сказав Ющенко.

За його словами, трипільська цивілізація є однією з найдавніших у світі та має важливе значення для формування історичної пам’яті українців.

"Ми культуру представляємо, якій понад 7,4 тисячі років. Можна дуже скромно сказати, що це приблизно на 2,5 тисячі років старше Єгипетської цивілізації", – зазначив третій президент.

Він наголосив, що культура, мова та історична пам’ять є фундаментальними складовими української державності, а дослідження й популяризація Трипілля мають стати одним із пріоритетів гуманітарної політики.

Книга "Два мільйони світанків. Трипільська таємниця" була презентована 30 травня в межах XIV Книжкового Арсеналу в Києві. Автором видання є письменник та історик Олександр Зінченко.

Текст: Ольга Левкун

