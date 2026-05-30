17:12 30.05.2026

Зінченко написав книгу про Трипілля на прохання Ющенка, видання планують перекласти англійською

Фото: Ольга Левкун

Письменник та історик Олександр Зінченко написав книгу "Два мільйони світанків. Трипільська таємниця" на прохання третього президента України Віктора Ющенка, а в майбутньому книгу планують перекласти англійською мовою для презентації за кордоном.

Про це Зінченко повідомив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" на XIV Книжковому Арсеналі, де в суботу 30 травня відбулася презентація видання.

"Віктор Андрійович свого часу разом зі своєю командою звернувся до мене з пропозицією написати книжку про Трипільську цивілізацію. Тобто мені зробили пропозицію, від якої неможливо відмовитися", – сказав Зінченко.

За його словами, інтерес до археології та давньої історії сформувався ще в молоді роки. Під час навчання він брав участь у 16 археологічних експедиціях, зокрема у дослідженнях поселень Трипільської культури на Івано-Франківщині.

Автор зазначив, що спочатку проєкт задумувався як науково-популярна книга, однак у процесі роботи трансформувався в художню повість, розраховану на ширше коло читачів.

"Ключова проблема археологічних книжок – вони не популярні. Тому ми вирішили поєднати історію Трипільської цивілізації, постать Олега Ольжича та художній сюжет, який допоможе читачеві легше сприймати цей матеріал", – пояснив він.

Зінченко наголосив, що всі історичні факти, наведені у книзі, базуються на наукових дослідженнях, тоді як художньою є лише форма подачі матеріалу.

За словами автора, книгу створено за підтримки фонду "МХП-Громада" та громадської організації "Наша основа", які також планують перекласти видання англійською мовою.

"Є плани перекласти книгу англійською та провести серію презентацій за кордоном, щоб розповісти про давні сторінки українського минулого. Це наша спадщина, і вона може бути цікавою не лише українському читачеві", – зазначив Зінченко.

Він додав, що вважає Трипільську цивілізацію важливою частиною культурної спадщини України, а популяризацію цієї теми – одним із способів привернути увагу світу до української історії та культури.

Повість "Два мільйони світанків. Трипільська таємниця" розповідає про історію Трипільської цивілізації, її дослідження археологами та спадщину, що збереглася до наших днів.

