Прем’єр-міністерка Свириденко розповіла, які книги придбала на Книжковому Арсеналі

Фото: пресслужба

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко на XIV Книжковому Арсеналі придбала книги про повномасштабну війну, інформаційний спротив та українську історію, а також поповнила домашню бібліотеку виданнями для доньки.

В ексклюзивному коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" Свириденко розповіла, що цьогоріч свідомо обрала сучасну українську художню літературу та нонфікшн, присвячений інформаційній безпеці й історичній пам’яті.

"Книжковий Арсенал - один із моїх найулюбленіших фестивалів. Щороку приходжу сюди, щоб відкривати для себе нові книги, імена, видавництва. Тут реально хочеться зупинятися біля кожного стенду. Є бажання купити й прочитати все, але доводиться обирати", - сказала вона.

За словами прем’єр-міністерки, через значне робоче навантаження сьогодні їй доводиться переважно працювати з урядовими документами, аналітичними матеріалами та проєктами рішень, тому художня література стала для неї способом хоча б ненадовго переключитися від щоденної роботи.

"Художня література для мене - це можливість хоч на пів години переключитися і просто насолодитися красивим українським словом", - зазначила Свириденко.

Серед придбаних книг – роман у новелах Павла Белянського "Будь ласка, не бійся" , присвячений першим тижням повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Прем’єр-міністерка зауважила, що давно чула позитивні відгуки про цю книгу та вирішила підтримати автора, який нині служить у лавах Збройних сил України.

Також вона придбала книгу Артема Захарченка "Наративи масового ураження. Тактики і стратегії інформаційної війни" . На думку Свириденко, тема протидії інформаційним атакам залишається надзвичайно актуальною для українського суспільства в умовах війни.

"Обізнаний - значить озброєний. Методи ворога треба постійно вивчати, щоб ефективніше йому протистояти», – наголосила вона.

Окрему увагу прем’єр-міністерка приділила історичній літературі. Зокрема, серед її покупок – два томи " Спогадів" української громадської діячки Надії Суровцової, яка пережила переслідування та репресії радянського режиму.

"Я люблю такі книги, тому що через долі конкретних людей ми можемо значно краще зрозуміти власну історію та події, які формували нашу державу", – сказала Свириденко.

Крім книжок для себе, очільниця уряду придбала низку видань для своєї доньки.

"Вона теж дуже любить читати. Насправді хочеться, щоб наші діти зростали серед хороших історій і відкривали для себе всю красу українського слова", – додала прем’єр-міністерка.

Говорячи про роль читання під час війни, Свириденко зазначила, що масштаб цьогорічного Книжкового Арсеналу свідчить про стійкість української культури та попит на українську книгу.

"Я дивлюся на черги до павільйонів, на людей із пакунками книжок у руках і розумію: це ті самі люди, які кілька днів тому пережили російські обстріли, волонтерили, допомагали постраждалим. А сьогодні вони тут – купують книжки, підтримують авторів, слухають лекції. Українська книга перемогла", – підкреслила вона.

XIV Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" проходить у Києві з 29 травня по 1 червня та об’єднав провідні українські видавництва, авторів, перекладачів, науковців і діячів культури.