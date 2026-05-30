Свириденко: Важливим фактором появи ринку української книги є дискусії між видавцями та дистриб'юторами

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко відвідала цьогорічний "Книжковий Арсенал" і розповіла, якими книгами поповнила свою бібліотеку.

"Символічно, що рівно 150 років тому в цей день був ухвалений Емський указ, який мав на меті скасувати не лише українське слово, а й всю українську націю. З того часу за дуже незначним винятком українська книга в Україні ніколи не домінувала над російською. Я добре пам’ятаю, коли українська книжка стояла на окремих полицях в українських книгарнях. Сьогодні виходять сотні нових книжок щомісяця. Як українських авторів, так й кращих іноземних", – цитує Свириденко пресслужба.

За її словами, важливим фактором, що ринок з’явився, є ті дискусії, які сьогодні йдуть між видавцями та дистриб’юторами, між e-commerce та книгарнями.

Зазначається, що під час відвідування фестивалю Свириденко поповнила власну бібліотеку сучасною українською художньою та нон-фікшн літературою.

Зокрема, серед придбаних книг: роман у новелах "Будь ласка, не бійся" Павла Белянського; "Наративи масового ураження. Тактики і стратегії інформаційної війни" Артема Захарченка, "Спогади" Надії Суровцової; "Летиція Кур’ята та всі її вигадані коханці" Віри Курико; "Українські народні пісні про кохання".

Також бібліотека прем’єра поповнилася іноземними авторами: "Насильство та суспільні порядки" Дугласа Нортома, Джона Волліса і Баррі Вайнґестома; "Влада і прогрес" Дарона Аджемоґлу та Саймона Джонсона.

Ще вона придбала кілька дитячих книжок для доньки: "Маламандер" Томаса Тейлора; "Чарівник країни Оз" Френка Баума та деякі інші.

Як повідомлялося, у кінці березня Свириденко розповіла, що планує прочитати книгу "Перша енергетична війна" авторства Євгена Мочалова і Віталія Крижевського, а з останнього прочитала книгу "Нацист і психіатр" Джека Ель-Хая.