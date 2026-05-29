Свобода як відповідальність: Буткевич пояснив головну тему Книжкового Арсеналу

Фото: Фото: Анна Путиліна (Книжковий Арсенал)

Куратор фокус-теми XIV Книжкового Арсеналу, правозахисник, журналіст, ветеран та колишній військовополонений Максим Буткевич у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" пояснив, чому головною темою фестивалю цього року стало гасло "Нести свою свободу".

"Перше поняття, яке зринуло в мене в голові, – це було слово “свобода”. Свобода як те, що від нас не можна забрати. Водночас свобода як те, що необхідно захищати, і ми це робимо. Свобода як те, за що ми відповідаємо, і що ми підтримуємо та розвиваємо одне для одного", - сказав Буткевич.

За його словами, свобода є не лише правом, а й відповідальністю перед іншими людьми та суспільством.

"Свобода переплетена з відповідальністю за неї і одне за одного. Тому, власне кажучи, “Нести свою свободу” – це тема цьогорічного Книжкового Арсеналу", – зазначив він.

Буткевич розповів, що був приємно вражений масштабом фестивалю та кількістю подій, які відбуваються в межах програми.

"Я, на жаль, не потрапляю на деякі події, на які хочу потрапити, бо забагато подій відбувається одночасно. Це прокляття, але це і благословення для будь-якого такого заходу", – сказав він.

Максим також відзначив присутність міжнародних гостей на фестивалі, попри складну безпекову ситуацію в Україні.

"До нас приїхало чимало міжнародних гостей. Поїздка до Києва зараз - це не дуже просто. Це теж для мене важлива ознака", – наголосив Буткевич.

Говорячи про книги, які допомагають зберігати критичне мислення в умовах війни та інформаційного тиску, Буткевич порадив звернути увагу на працю Пітера Померанцева "Як виграти інформаційну війну", книгу Тімоті Снайдера про свободу, а також твори українських авторів Артема Чеха, Артема Чапая та Артура Дроня.

"Мені дуже подобається, що з’являється багато щирих і людських творів про війну, через яку ми проходимо. Це важлива література для розуміння себе і часу, в якому ми живемо", – зазначив він.

XIV Книжковий Арсенал проходить у Києві з 29 травня по 1 червня. Куратором фокус-теми фестивалю "Нести свою свободу" цього року став Максим Буткевич – правозахисник, журналіст, співзасновник Громадського радіо та колишній військовополонений, звільнений з російського полону у 2024 році.