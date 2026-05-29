19:17 29.05.2026

Війна народжує нове покоління українських письменників - Казарін

Фото: Павло Каразін

Повномасштабна війна стала чинником появи нового покоління українських авторів, які рефлексують власний бойовий досвід у літературі, заявив український журналіст, публіцист і військовослужбовець Павло Казарін у коментарі агентству “Інтерфакс-Україна” на XIV “Книжковому Арсеналі” в Києві.

“Будь-яка війна призводить до появи нових письменників. На превеликий жаль, війна стає тим процесом, який зрощує нових письменників, як на стероїдах. Просто через велику кількість цивільних, які долучаються до лав Збройних сил і стикаються з досвідом, якого нікому не побажаєш. Потім вони рефлексують цей досвід на папері”, – сказав Казарін у коментарі агентству.

За його словами, подібний процес уже відбувався після початку російсько-української війни у 2014 році, коли в українській літературі з’явилися нові автори, зокрема Сергій Сайгон та Мартін Брест.

“Повномасштабна війна не є винятком. Ми якраз говорили про війну як про явище, яке народжує нове покоління українських авторів”, – додав він.

Говорячи про XIV “Книжковий Арсенал”, Казарін зазначив, що вважає подібні події важливим індикатором розвитку української культури.

“Культура – це колективна пам’ять нації. Кожного року будь-який книжковий захід, зокрема Книжковий Арсенал, перетворюється на своєрідну виставку досягнень. Ми перевіряємо, що встигли зробити за рік, який досвід відрефлексували, який закордонний досвід переклали українською мовою та запропонували читачеві”, – сказав він.

Казарін додав, що особисто цікавиться книжками військових авторів, які описують власний досвід служби під час війни.

“Я придбав книгу Павла Паштета Білянського “Будь ласка, не бійся”. Попереду ще два дні фестивалю, тож планую поповнити свою бібліотеку”, – зазначив він.

На його думку, однією з головних цінностей Книжкового Арсеналу є можливість особистого спілкування між авторами, читачами та представниками культурної спільноти.

“Подібні події дають можливість відбудовувати соціальні зв’язки, на яких тримається будь-яка спільнота. І, як видно з кількості людей навколо, з цією роллю Книжковий Арсенал впорався на сто відсотків”, – сказав він.

Відповідаючи на запитання про Шевченківську премію, лауреатом якої він став цьогоріч, Казарін зазначив, що нагорода не змінила його повсякденного життя.

“Геть нічого не змінилося. І до отримання премії, і після неї я продовжував служити у своєму підрозділі”, – сказав він.

Наразі Казарін проходить службу на Донеччині на посаді головного сержанта батальйону безпілотних систем. За його словами, участь у Книжковому Арсеналі стала можливою завдяки короткостроковому відрядженню, після якого він повертається до виконання бойових завдань.

19:05 29.05.2026
Роман письменника Дроня “Гемінґвей нічого не знає” планують видати у восьми країнах

