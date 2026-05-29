Бережна розраховує закласти в проєкт держбюджету-2027 підвищення зарплат працівників сфери культури

Фото: Єгор Шуміхін

Віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна розраховує закласти в проєкт державного бюджету на 2027 рік підвищення заробітних плат працівників сфери культури.

"Зараз йде робота над бюджетною декларацією на 2027 рік. Я не хочу це анонсувати, але ми ведемо дуже предметні переговори про збільшення розміру заробітних плат в сфері культури, тому що культура тримається на людях", – сказала Бережна на публічному інтерв'ю в рамках "Книжковому арсеналі" в п'ятницю.

За її словами збільшення зарплат може бути однією із причин доя людей повернутися з вимушеної еміграції, або повернутися в сферу культури з інших сфер.

Крім того, віцепрем'єр зазначила, що Мінкультури буде боротися за те, щоб збільшити фінансування Українського культурного фонду (УКФ) в наступному році, а також нагадала, що в 2026 році Фонд отримав на 128 млн грн більше, ніж в 2025 році.

Як повідомлялося, в березні Міністерство культури оновило правила оплати праці для працівників закладів культури, зокрема музеїв, бібліотек, заповідників, театрів, клубних закладів, центрів культури і дозвілля. Зокрема унормовано, що відвідуваність закладів культури не впливатиме на зарплату працівників.