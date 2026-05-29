Інтерфакс-Україна
Культура
19:19 29.05.2026

Бережна розраховує закласти в проєкт держбюджету-2027 підвищення зарплат працівників сфери культури

Фото: Єгор Шуміхін

Віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна розраховує закласти в проєкт державного бюджету на 2027 рік підвищення заробітних плат працівників сфери культури.

"Зараз йде робота над бюджетною декларацією на 2027 рік. Я не хочу це анонсувати, але ми ведемо дуже предметні переговори про збільшення розміру заробітних плат в сфері культури, тому що культура тримається на людях", – сказала Бережна на публічному інтерв'ю в рамках "Книжковому арсеналі" в п'ятницю.

За її словами збільшення зарплат може бути однією із причин доя людей повернутися з вимушеної еміграції, або повернутися в сферу культури з інших сфер.

Крім того, віцепрем'єр зазначила, що Мінкультури буде боротися за те, щоб збільшити фінансування Українського культурного фонду (УКФ) в наступному році, а також нагадала, що в 2026 році Фонд отримав на 128 млн грн більше, ніж в 2025 році.

Як повідомлялося, в березні Міністерство культури оновило правила оплати праці для працівників закладів культури, зокрема музеїв, бібліотек, заповідників, театрів, клубних закладів, центрів культури і дозвілля. Зокрема унормовано, що відвідуваність закладів культури не впливатиме на зарплату працівників.

Теги: #зарплата #культура

16:54 29.05.2026
Середня зарплата в Україні у квітні виросла на 0,5% і становила 30,515 тис. грн – Держстат

19:01 28.05.2026
ХIV “Книжковий арсенал” стартував у Києві: понад 150 учасників та 240 подій за чотири дні

16:19 28.05.2026
Перший заступник міністра культури Вербицький: Доступність культури потрібно збільшувати

13:49 28.05.2026
Майже 40% українців відвідують культурні заходи один раз на пів року або рідше – дослідження

10:13 26.05.2026
У Сербії відкриють виставку української писанки як символ культурного діалогу між країнами

15:14 25.05.2026
У Єревані створили найбільшу у світі вишиванку-накидку для пам’ятника Шевченку

11:20 25.05.2026
Культура, що об’єднує: в Одесі відбувся фестиваль болгарської громади

10:41 25.05.2026
У Любліні вшанували 100-ті роковини смерті Симона Петлюри

16:36 23.05.2026
Порошенко передав "Справі громад" 496 тисяч гривень та закликав українців підтримувати волонтерів

21:02 22.05.2026
Кабмін підвищує поріг для отримання бронювання з 2,5 до 3 мінзарплат або до 25,94 тис./міс – міністр Соболев

