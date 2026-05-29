Роман письменника Дроня “Гемінґвей нічого не знає” планують видати у восьми країнах

Фото: скріншот із YouTube. Виступ Артура Дроня на Національному молитовному сніданку України 2025

Роман українського письменника, поета та ветерана Артура Дроня “Гемінґвей нічого не знає” за підтримки Українського інституту книги цього року планують перекласти та видати у восьми країнах, повідомив автор у коментарі агентству “Інтерфакс-Україна”.

“Збірка “Тут були ми” вже вийшла у шести країнах, а роман “Гемінґвей нічого не знає” цього року планують перекласти та видати у восьми країнах”, – сказав Дронь на полях XIV “Книжкового Арсеналу” в Києві.

Водночас письменник повідомив, що під час благодійного літературного вечора вдалося зібрати 627 тис. грн на допомогу дітям, які постраждали внаслідок війни.

“Коштами із продажу квитків на цей вечір, донатами людей і благодійного аукціону ми зібрали 627 тисяч гривень. За ці кошти вдасться допомогти і Марії, і ще трьом-чотирьом іншим постраждалим дітям”, – сказав він.

За словами Дроня, благодійна діяльність на підтримку дітей триває вже майже три роки. Після виходу у 2023 році збірки віршів “Тут були ми” він разом із видавництвом “Строголав” ухвалив рішення передавати прибуток від продажу книжки благодійному фонду “Голоси дітей”.

Письменник зазначив, що останній благодійний вечір був присвячений його майбутній книжці “Лікарня Святого Пантелеймона”. Поштовхом до збору стала історія Марії Лисенко, яка втратила батька на фронті, матір в автокатастрофі та сама зазнала важких травм.

Дронь також розповів, що після завершення військової служби у складі 125-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України зосередився на літературній діяльності.

“Зараз я вже в статусі ветерана. Прийняв рішення зосередитися тільки на своїй письменницькій роботі”, – сказав він.

Говорячи про участь у XIV “Книжковому Арсеналі”, письменник наголосив, що головною цінністю фестивалю є можливість особистого спілкування з читачами та колегами.

“Це простір зустрічей із читачами, багатьох із яких я не бачив наживо. Можливість поговорити, підписати книжки, почути думки людей. У наш час це особливо цінно”, – зазначив він.

Серед книжок, які Дронь рекомендує читачам, – роман Те щастя та нове видання поезії Богдан-Ігор Антонич, яке нещодавно випустило А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА.