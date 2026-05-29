18:55 29.05.2026

Проєкт "Тисячовесна" планують поширити на книги і онлайн-ігри в 2027р – Бережна

Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна заявляє, що проєкт підтримки українського культурного продукту "Тисячовесна" планують поширити на книги і онлайн-ігри в 2027 році.

"Це уже закладено в нашій бюджетній декларації (на 2027 рік – ІФ-У) і моя задача зробити так, щоб там було не 4 млрд грн, а 6-8 млрд. Але це буде забезпечуватися тільки тоді, коли не лише держава скаже, що: ось умови для створення українського культурного продукту, а представники української культурної спільноти скажуть, що ми готові взяти на себе цю відповідальність, ми готові створювати. Бо якщо тільки держава створить рамку, а не буде з того боку енергії, запиту і запалу реалізовувати ці кошти у вигляді якісного культурного продукту, то програма не взлетить", – сказала Бережна на публічному інтерв’ю в рамках "Книжковому арсеналі" в п’ятницю.

Також вона анонсувала, що в наступному році до програми можуть додати виробництво онлайн-ігор і видавництво книг.

Також Бережна розповіла, що в поточному році подано дуже багато заявок на програму, і серед них є "дуже амбітні і класні".

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту (раніше "1000 годин українського контенту", тепер – "Тисячовесна"). Прийом заявок триватиме до 4 червня, а фінальний пітчинг проєкту відбудеться 12 –16 серпня.

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, у цьому році на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн.

Бережна також повідомила, що міністерство пропонуватиме закласти кошти на програму "Тисячовесна" в державному бюджеті на 2027 рік.

19:17 29.05.2026
Війна народжує нове покоління українських письменників - Казарін

