Інтерфакс-Україна
Культура
18:58 29.05.2026

Бережна: субсидії на оренду для книгарень можуть впровадити з 1 липня, а запуск "єКниги" для новонароджених залежить від Ради

2 хв читати
Бережна: субсидії на оренду для книгарень можуть впровадити з 1 липня, а запуск "єКниги" для новонароджених залежить від Ради
Фото: Єгор Шуміхін

Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна заявляє, що надання субсидії на оренду приміщень для книгарень і поповнення бібліотечних фондів у співфінансуванні з громадами може бути запущено з 1 липня, а реалізація програми "єКнига" для батьків новонароджених залежить від прийняття Верховною Радою закону.

"єКнига для новонароджених – це законороєкт", – сказала Бережна в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" на "Книжковому арсеналі" в п’ятницю, додавши, що у разі швидкого прийняття закону все можна реалізувати в анонсовані терміни.

Раніше заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук в коментарі "Інтерфакс-Україна" зазначила, що рішення комітету на підтримку даного законопроєкту (№14391) є.

"Але поки дуже багато законопроектів по євроінтеграції, МВФ і Ukraine Facility. Сподіваюсь в червні розглянемо в першому читанні в залі", – додала вона.

Що стосується надання субсидії на оренду приміщень для книгарень і поповнення бібліотечних фондів у співфінансуванні з громадами, то за словами Бережної ці ініціативи все ще планується запустити з 1 липня 2026 року.

"Це постанови, тут нам не треба законів. Зараз йдуть консультації з Мінфіном. У нас в Мінкультури є розуміння, є політична воля прем’єрки, що треба це все правильно спроєктувати на рівні нормативки, щоб воно запрацювало. Але йдуть міжурядові консультації", – розповіла вона.

Як повідомлялося, у червні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів про стимулювання розвитку українського книговидавництва і книгорозповсюдження" яким серед іншого запроваджувалася субсидія книгарням на оренду приміщень, але програма не запрацювала.

В жовтні 2025 року голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв (фракція "Слуга народу") закликає Мінфін передбачити на 2026 рік фінансування компенсації оренди для книгарень.

У грудні заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу") заявила, що програма субсидій книгарням на оренду приміщень заблокована Мінфіном.

16 грудня 2024 року в Україні стартувала послуга "єКнига", за допомогою якої 18-річні українці зможуть отримати від держави 908 грн на книжки за допомогою застосунку "Дія".

22 січня у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедур державного управління у галузі культури та культурної спадщини, яким серед іншого пропонується зняття відтермінування введення в дію надання державної допомоги на придбання книг при народженні дитини.

В лютому Бережна анонсувала запуск в 2026 році програми "єКнига" для батьків новонароджених, розширення вікового діапазону на молодих людей до 22 років, поповнення бібліотечних фондів у співфінансуванні з громадами і надання субсидії на оренду приміщень для книгарень.

Теги: #єкнига #бережна #субсидії #книжковий_арсенал

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:17 29.05.2026
Війна народжує нове покоління українських письменників - Казарін

Війна народжує нове покоління українських письменників - Казарін

19:05 29.05.2026
Роман письменника Дроня “Гемінґвей нічого не знає” планують видати у восьми країнах

Роман письменника Дроня “Гемінґвей нічого не знає” планують видати у восьми країнах

18:55 29.05.2026
Проєкт "Тисячовесна" планують поширити на книги і онлайн-ігри в 2027р – Бережна

Проєкт "Тисячовесна" планують поширити на книги і онлайн-ігри в 2027р – Бережна

14:32 29.05.2026
На ВДНГ відкрили виставку про безбар’єрну комунікацію та повагу до людини

На ВДНГ відкрили виставку про безбар’єрну комунікацію та повагу до людини

13:02 29.05.2026
Бережна заявила на "Книжковому арсеналі", що читання розвиває стратегічне мислення

Бережна заявила на "Книжковому арсеналі", що читання розвиває стратегічне мислення

10:53 29.05.2026
Книжковий Арсенал під час війни: що читають українці, чому дорожчають книжки і як видавці борються за читача

Книжковий Арсенал під час війни: що читають українці, чому дорожчають книжки і як видавці борються за читача

22:22 28.05.2026
Зеленська: українці після обстрілів Києва йдуть на "Книжковий Арсенал"

Зеленська: українці після обстрілів Києва йдуть на "Книжковий Арсенал"

19:01 28.05.2026
ХIV “Книжковий арсенал” стартував у Києві: понад 150 учасників та 240 подій за чотири дні

ХIV “Книжковий арсенал” стартував у Києві: понад 150 учасників та 240 подій за чотири дні

10:21 28.05.2026
Бережна: Інформвійна триває у стрічці Instagram, TikTok, у рекомендаціях YouTube і музичних плейлистах

Бережна: Інформвійна триває у стрічці Instagram, TikTok, у рекомендаціях YouTube і музичних плейлистах

18:24 26.05.2026
Бережна: Якщо на "Тисячовесну" подадуться "Курган & Agregat" – прекрасно, ми чекаємо

Бережна: Якщо на "Тисячовесну" подадуться "Курган & Agregat" – прекрасно, ми чекаємо

ВАЖЛИВЕ

Бережна: Це наймасштабніша серія пошкоджень культурних закладів Києва за часи вторгнення

Leléka після завершення "Євробачення-2026":Ми звучали гідно, потрапили в ТОП-10, показали бандуру і поставили рекорд

Болгарія перемогла в "Євробаченні-2026", Україна посіла 9 місце

Leléka зі сцени у фіналі "Євробачення-2026": Слава Україні!

У другому півфіналі визначено 10 останніх учасників фіналу "Євробачення-2026", Україна пройшла далі

ОСТАННЄ

Бережна розраховує закласти в проєкт держбюджету-2027 підвищення зарплат працівників сфери культури

Національна опера України представить у червні понад 20 вистав та світову прем’єру “Матерів Херсона”

У Музеї історії Києва до Дня міста відбудеться вечір музики та поезії за участі "Культурних сил"

Стало відомо, які книги Олена Зеленська придбала на Книжковому Арсеналі

У Києві відбудеться благодійний концерт SadSvit на підтримку Сил оборони

NAMU після російського обстрілу відкрив віртуальний доступ до виставок

Катерина Кухар представила прем’єру “Малевич. Супрематичний рух” у Національній опері

Перший заступник міністра культури Вербицький: Доступність культури потрібно збільшувати

45% українців прочитали більше трьох книг, а 15% не прочитали жодної в 2025р. – дослідження

Майже 40% українців відвідують культурні заходи один раз на пів року або рідше – дослідження

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА