Бережна: субсидії на оренду для книгарень можуть впровадити з 1 липня, а запуск "єКниги" для новонароджених залежить від Ради

Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна заявляє, що надання субсидії на оренду приміщень для книгарень і поповнення бібліотечних фондів у співфінансуванні з громадами може бути запущено з 1 липня, а реалізація програми "єКнига" для батьків новонароджених залежить від прийняття Верховною Радою закону.

"єКнига для новонароджених – це законороєкт", – сказала Бережна в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" на "Книжковому арсеналі" в п’ятницю, додавши, що у разі швидкого прийняття закону все можна реалізувати в анонсовані терміни.

Раніше заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук в коментарі "Інтерфакс-Україна" зазначила, що рішення комітету на підтримку даного законопроєкту (№14391) є.

"Але поки дуже багато законопроектів по євроінтеграції, МВФ і Ukraine Facility. Сподіваюсь в червні розглянемо в першому читанні в залі", – додала вона.

Що стосується надання субсидії на оренду приміщень для книгарень і поповнення бібліотечних фондів у співфінансуванні з громадами, то за словами Бережної ці ініціативи все ще планується запустити з 1 липня 2026 року.

"Це постанови, тут нам не треба законів. Зараз йдуть консультації з Мінфіном. У нас в Мінкультури є розуміння, є політична воля прем’єрки, що треба це все правильно спроєктувати на рівні нормативки, щоб воно запрацювало. Але йдуть міжурядові консультації", – розповіла вона.

Як повідомлялося, у червні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів про стимулювання розвитку українського книговидавництва і книгорозповсюдження" яким серед іншого запроваджувалася субсидія книгарням на оренду приміщень, але програма не запрацювала.

В жовтні 2025 року голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв (фракція "Слуга народу") закликає Мінфін передбачити на 2026 рік фінансування компенсації оренди для книгарень.

У грудні заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу") заявила, що програма субсидій книгарням на оренду приміщень заблокована Мінфіном.

16 грудня 2024 року в Україні стартувала послуга "єКнига", за допомогою якої 18-річні українці зможуть отримати від держави 908 грн на книжки за допомогою застосунку "Дія".

22 січня у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедур державного управління у галузі культури та культурної спадщини, яким серед іншого пропонується зняття відтермінування введення в дію надання державної допомоги на придбання книг при народженні дитини.

В лютому Бережна анонсувала запуск в 2026 році програми "єКнига" для батьків новонароджених, розширення вікового діапазону на молодих людей до 22 років, поповнення бібліотечних фондів у співфінансуванні з громадами і надання субсидії на оренду приміщень для книгарень.