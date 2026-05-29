14:32 29.05.2026

На ВДНГ відкрили виставку про безбар’єрну комунікацію та повагу до людини

Фото: фейсбук Тетяна Бережна

Вуличну виставку "Безбар’єрність - це коли можеш за словами бачити людину", присвячену коректній комунікації та повазі до людської гідності, відкрили на центральній алеї ВДНГ у Києві в межах Національного тижня безбар’єрності, повідомили агенству організатори проєкту.

Експозиція об’єднала 16 плакатів з ілюстраціями українських митців і мисткинь, які досліджують, як слова формують наше сприйняття людей та чи здатні ми бачити за словами людину, її досвід і гідність, а не лише стан здоров’я, вік чи життєві обставини.

Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики України – міністерка культури України Тетяна Бережна наголосила, що безбар’єрність починається зі способу, у який суспільство говорить про людей і спілкується між собою.

"Безбар’єрність починається зі слів — з того, як ми говоримо про людей і до людей. Те, як звучить комунікація у державі, медіа, культурі чи публічному просторі, формує культуру поваги та включеності. Через такі проєкти суспільство вчиться бачити людину, а не її діагноз, статус чи життєві обставини", – сказала Бережна.

За її словами, мистецтво допомагає говорити про складні суспільні теми зрозумілою мовою та сприяє формуванню людиноцентричної культури комунікації.

Організатори зазначають, що темою цьогорічного Національного тижня безбар’єрності стала саме безбар’єрна комунікація. Вона передбачає не лише фізичну доступність простору, а й культуру повсякденного спілкування – у родині, школі, медіа, громаді та державних інституціях.

Роботи, представлені на виставці, присвячені людям з інвалідністю, людям старшого віку, людям, які пережили полон, а також людям із порушеннями зору, слуху чи хронічними захворюваннями.

"Інклюзія - один із ключових принципів ЮНІСЕФ, і ми пишаємося тим, що підтримуємо Україну на шляху до безбар’єрності. Цей артпроєкт - нагадування всім нам про те, що слова мають значення", – зазначила голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Анн-Клер Дюфей.

У проєкті взяли участь 13 українських художників та художниць зі спільноти SUNSEED ART, яка популяризує український плакат в Україні та за кордоном.

Виставка триватиме на ВДНГ до 31 серпня. Надалі плакати також демонструватимуть у громадах по всій Україні за участі амбасадорів безбар’єрності.

Проєкт реалізовано в межах ініціативи першої леді України Олени Зеленської "Без бар’єрів" у партнерстві з ЮНІСЕФ, Міністерством культури України, радницею-уповноваженою президента України з питань безбар’єрності та ГО "Безбар’єрність2.

