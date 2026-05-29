Інтерфакс-Україна
Культура
13:02 29.05.2026

Бережна заявила на "Книжковому арсеналі", що читання розвиває стратегічне мислення

Фото: Ольга Левкун

Віцепрем’єр-міністерка з питань гуманітарної політики України, міністерка культури України Тетяна Бережна переконана, що читання художньої літератури сприяє розвитку стратегічного мислення та навичок візіонерства.

Про це вона повідомила в ексклюзивному коментарі агентству “Інтерфакс-Україна” під час відкриття XIV Міжнародного фестивалю “Книжковий арсенал” у Києві.

“Я абсолютно переконана в тому, що для того, щоб розвивати навички візіонерства, думати стратегічно, нам потрібно дуже багато читати як художньої літератури, так і іншої”, – сказала Бережна.

За її словами, попри значне навантаження, пов’язане з державною роботою, вона продовжує регулярно читати книжки.

Серед видань, які останнім часом справили на неї найбільше враження, міністерка назвала книгу Віри Агеєвої “Проти культурної амнезії”, а також есеї Юрія Шевельова, упорядковані Євгеном Стасіневичем.

Окремо Бережна порадила українцям звернути увагу на поезію Богдана-Ігоря Антонича, яка, на її думку, може підтримувати моральний стан і ментальне здоров’я в умовах війни.

Пізніше на своїй сторінці у Facebook міністерка поділилася враженнями від відкриття фестивалю, назвавши “Книжковий арсенал” однією зі своїх найулюбленіших культурних подій у столиці.

“Щороку приходжу сюди як читачка. Цьогоріч маю за честь бути тут вже як Міністерка культури України”, – написала Бережна.

За її словами, в умовах повномасштабної війни книжкова культура залишається важливою частиною української ідентичності та одним із способів зберігати свободу, пам’ять і власний голос.

Міністерка також розповіла про свою особливу місію на цьогорічному фестивалі - пошук дитячих книжок для своєї п’ятимісячної доньки Осаки.

“Їй лише 5 місяців, але вона вже має улюблені книжки й дуже любить, коли їй читають”, – зазначила Бережна.

Окрему увагу підписників привернула фотографія доньки, яку міністерка опублікувала після відвідин фестивалю. На фото маленька Осака розглядає дитячу книжку. За словами Бережної, любов до читання в родині намагаються прищеплювати з найперших місяців життя дитини.

Міністерка також подякувала авторам, видавцям, перекладачам, бібліотекарям, книгарням, культурним менеджерам та всім, хто допомагає українській книзі знаходити свого читача як в Україні, так і за її межами.

XIV Міжнародний фестиваль “Книжковий арсенал” триватиме у Києві до 1 червня. Цьогоріч він об’єднав понад 150 учасників книжкового ринку та включає понад 240 подій – від презентацій книжок і дискусій до лекцій, виставок і мистецьких проєктів.

