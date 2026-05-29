Національна опера України представить у червні понад 20 вистав та світову прем’єру “Матерів Херсона”

Фото: фейсбук Національна Опера

Національна опера України у червні представить світову прем’єру концертної версії опери “Матері Херсона” композитора Максима Коломійця на лібрето американського драматурга Джорджа Бранта, а також покаже низку знакових оперних і балетних постановок.

Як повідомили в опері, прем’єра відбудеться 4 червня за участі оркестру та хору Національної опери України, ансамблю “Київська камерата” та Дитячого хору КДМЛ ім. М.В. Лисенка. За диригентським пультом - всесвітньо відома канадська диригентка Кері-Лінн Вілсон.

Опера “Матері Херсона” створена на основі реальних історій українських жінок, які долали тисячі кілометрів, щоб повернути додому дітей, незаконно вивезених Росією з окупованих територій.

Концертна версія стане першою публічною презентацією твору, створеного на спільне замовлення Метрополітен-опера в Нью-Йорку та Польської національної опери у Варшаві. Сценічна світова прем’єра відбудеться у Варшаві в жовтні 2026 року, а американська прем’єра запланована в Метрополітен-опера на сезон 2027-2028 років.

“Це історія про один із найболючіших злочинів цієї війни. Мені важливо, щоб цей досвід був почутий у світі”, – зазначив композитор Максим Коломієць.

Окрім прем’єри, в червневій афіші театру представлені опери “Мадам Баттерфлай”, “Набукко”, “Богема”, “Запорожець за Дунаєм”, “Фауст”, “Травіата”, “Казки Гофмана”, “Турандот” та “Наталка Полтавка”.

Шанувальники балету зможуть побачити вистави “Жізель”, “Корсар”, “Лісова пісня”, “Дон Кіхот”, “Весілля Фігаро”, “Дама з камеліями” та “Сильфіда”.

Завершиться місяць звітним концертом учнів і студентів Київської муніципальної академії танцю імені Сержа Лифаря, який відбудеться 30 червня.

