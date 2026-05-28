Інтерфакс-Україна
Культура
23:16 28.05.2026

У Музеї історії Києва до Дня міста відбудеться вечір музики та поезії за участі "Культурних сил"

Фото: пресслужба культурні сили.

У Музей історії міста Києва 31 травня відбудеться вечір музики та поезії «Як тебе не любити, Києве мій», присвячений Дню Києва, повідомляє агенції пресслужба Культурних сил.

"У музейному просторі прозвучать пісні та поезія про Київ - місто сили та людей, які продовжують любити й берегти його навіть у найскладніші часи", - йдеться у повідомленні.

У програмі вечора - виступи Ансамблю солістів "Культурних сил", "Оркестру 59" за участі Віталій Кириченко, актора, режисера та хореографа Олексій Скляренко, а також поета Артур Артіменьєв. Перед концертною програмою на гостей чекатиме кураторська екскурсія виставкою "Я сколихнув цей світ", присвяченою 90-річчю Іван Марчук.

Захід розпочнеться о 16:00. Вхід - за квитком на виставку "Я сколихнув цей світ".

Як повідомлялося, у Київській картинній галереї презентували мистецький проєкт "Новий мілітарний пейзаж" за участі військовослужбовців та учасників Культурні сили. Крім того, раніше військовий із позивним "СЗЧ" представив пісню про морпіхів 39-ї окремої бригади морської піхоти під назвою "Пірати Дніпра" та "бригада сімейного типу".

Теги: #культурні_сили #марчук

