Стало відомо, які книги Олена Зеленська придбала на Книжковому Арсеналі

Фото: ababahalamaha

Перша леді України Олена Зеленська під час XIV Книжкового Арсеналу у Києві відвідала стенд видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" та придбала кілька книжок про сучасну війну, міжнародну політику й українську поезію, повідомляє видавництво в Instagram.

"Книга Олексія Анулі - це нагадування світові про те, що тисячі українців досі перебувають у російському полоні", - зазначили в повідомленні.

Серед книжок, які обрала Зеленська, - "Трикутник влади. Врівноваження нового світового ладу" президента Фінляндії Александера Стубба. У видавництві зазначають, що книга присвячена новітнім геополітичним процесам та переосмисленню міжнародної безпеки після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Також Перша леді придбала нову поетичну книжку Ліни Костенко "Вітер з Марса", до якої увійшли найновіші та раніше не друковані вірші поетеси - від періоду початку Незалежності України до сьогоднішньої війни.

Крім того, серед обраних видань - "Jingle belIZ. Документальний щоденник" Олексія Анулі про десять місяців російського полону.

Також, як повідомляє видавництво "Комора", Перша леді України Олена Зеленська придбала книжку "Меланхолія опору" Ласло Краснагоркаї. Роман вважається одним із найвідоміших творів угорського письменника та одним із ключових текстів сучасної європейської літератури.

