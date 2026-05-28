Інтерфакс-Україна
Культура
23:08 28.05.2026

Стало відомо, які книги Олена Зеленська придбала на Книжковому Арсеналі

Фото: ababahalamaha

Перша леді України Олена Зеленська під час XIV Книжкового Арсеналу у Києві відвідала стенд видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" та придбала кілька книжок про сучасну війну, міжнародну політику й українську поезію, повідомляє видавництво в Instagram.

"Книга Олексія Анулі - це нагадування світові про те, що тисячі українців досі перебувають у російському полоні", - зазначили в повідомленні.

Серед книжок, які обрала Зеленська, - "Трикутник влади. Врівноваження нового світового ладу" президента Фінляндії Александера Стубба. У видавництві зазначають, що книга присвячена новітнім геополітичним процесам та переосмисленню міжнародної безпеки після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Також Перша леді придбала нову поетичну книжку Ліни Костенко "Вітер з Марса", до якої увійшли найновіші та раніше не друковані вірші поетеси - від періоду початку Незалежності України до сьогоднішньої війни.

Крім того, серед обраних видань - "Jingle belIZ. Документальний щоденник" Олексія Анулі про десять місяців російського полону.

Також, як повідомляє видавництво "Комора", Перша леді України Олена Зеленська придбала книжку "Меланхолія опору" Ласло Краснагоркаї. Роман вважається одним із найвідоміших творів угорського письменника та одним із ключових текстів сучасної європейської літератури.

Як повідомлялося, ХIV “Книжковий арсенал” стартував у Києві: понад 150 учасників та 240 подій за чотири дні

22:22 28.05.2026
Зеленська: українці після обстрілів Києва йдуть на "Книжковий Арсенал"

Японське видавництво та "Ранок" передадуть книги дітям, які постраждали від війни

Україна представить національний стенд на одному з найбільших книжкових ярмарків Польщі

Зеленський взяв участь у церемонії пам'яті жертв репресій в заповіднику "Биківнянські могили"

Зеленський прибув до Румунії

Піратські видання становлять майже третину книжкового ринку в Україні – Видавнича асоціація

Найбільші книжкові видавництва США судяться з Meta через AI та авторські права

У книжковій галузі обговорюють необхідність централізованої закупівлі книг для військових

Зеленська та заступниця генсека ООН обговорили злочини російських окупантів щодо українських дітей

Сьогодні українці не лише вірять у диво, а й творять дива самі – Зеленські

