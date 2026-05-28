У Києві відбудеться благодійний концерт SadSvit на підтримку Сил оборони

У Києві 29 травня відбудеться великий благодійний концерт українського виконавця SadSvit, весь прибуток з якого передадуть на підтримку Сил оборони України, повідомляють агенству організатори.

"Хочу, щоб мій вклад у захист України був потужним. Тут кожен квиток — це не просто про музику. Це про збереження нашої культурної ідентичності", - зазначив SadSvit (Богдан Розвадовський).

Концерт пройде у павільйоні Кіностудії імені Олександра Довженка. Організатори зазначають, що подія стане найбільшим лайв-шоу артиста у столиці та об’єднає тисячі глядачів.

За словами організаторів, перший концерт у Києві був повністю розпроданий менш ніж за три доби, після чого команда оголосила про проведення додаткового масштабного шоу. Організаторами події виступили Rumezhak agency та STORY PR. У межах концерту також планують реалізувати світловий перформанс для глядачів. Під час попереднього європейського туру SadSvit передав понад 1,3 млн грн на підтримку ГУР Міністерства оборони України.