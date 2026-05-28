Зеленська: українці після обстрілів Києва йдуть на "Книжковий Арсенал"

У Києві розпочався ХІV Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал", який цьогоріч об’єднав понад 150 учасників та близько 240 подій, повідомляє Перша леді України Олена Зеленська у Facebook.

"Люди йдуть по книжки. Ті самі люди, які кілька днів тому рятувалися від російського масованого обстрілу Києва, розчищали уламки у своїх помешканнях та бізнесах, знаходять час і сили на те, щоб читати, дізнаватись нове, думати, мріяти", - написала Олена Зеленська.

Фокус-темою цьогорічного фестивалю стало "Все між нами - переклад", а окремі програми курують правозахисник та колишній військовополонений Максим Буткевич, а також письменник і військовослужбовець ЗСУ Андрій Любка.

За словами першої леді, фестиваль під час повномасштабної війни залишається важливим елементом суспільної стійкості та підтримки української культури.

Перша леді також повідомила, що ознайомилася з книжковими новинками разом із генеральною директоркою ДП "Мистецький Арсенал" Олесею Островською-Лютою та директоркою фестивалю Юлією Козловець.

