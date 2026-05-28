NAMU після російського обстрілу відкрив віртуальний доступ до виставок

Фото: пресслужба проєкту

Після пошкодження Національного художнього музею України (NAMU) внаслідок російського обстрілу платформа єМузей відкрила віртуальний доступ до колекції музею та передаватиме кошти від переглядів на його відновлення, повідомляє агенству пресслужба проєкту.

"Війна показала: культурна спадщина вразлива рівно тоді, коли вона існує лише у фізичному просторі. Цифровізація музеїв - це страховий поліс нації", - заявив засновник ГО "єМузей" Дмитро Матяш.

У ніч проти 24 травня 2026 року внаслідок масованого ракетно-дронового удару РФ по Києву було пошкоджено будівлю NAMU - одного з найстаріших художніх музеїв країни. Наразі музей зачинений для відвідувачів на невизначений термін.

Ще до атаки команда єМузей спільно з NAMU та компанією Imersum реалізувала проєкт повного 3D-відтворення музейного простору із збереженням архітектурних деталей та атмосфери залів. Таким чином NAMU став першим в Україні національним музеєм, повністю перенесеним у віртуальну реальність.

Наразі на платформі доступні виставки "Український портрет XVII–XX ст." та "Шедеври NAMU", де представлені роботи Олександра Мурашка, Олександра Богомазова, Олександри Екстер і Давида Бурлюка.

Усі кошти, отримані від перегляду віртуальних виставок на платформі emuseum.ua, передадуть музею на відновлення.

Внаслідок масованого удару РФ по Києву в ніч проти 24 травня також постраждали Національний музей "Чорнобиль", Національна філармонія України, Національна музична академія, Національна бібліотека імені Ярослава Мудрого, Київська опера та низка архітектурних пам’яток Подолу.