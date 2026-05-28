Катерина Кухар представила прем’єру “Малевич. Супрематичний рух” у Національній опері

На сцені Національної опери України імені Тараса Шевченка 27 травня відбулася прем’єра сучасного балету “Малевич. Супрематичний рух”, показ ІІ дії легендарного балету “Жізель” та гала-концерт у виконанні студентів Київський державний фаховий хореографічний коледж імені Тетяни Таякіної. На події побувала журналістка відділу “Культура” Інтерфакс-Україна.

Однією з головних подій вечора стала прем’єра балету “Малевич. Супрематичний рух” у постановці Ярослава Кайнара - сучасної пластичної вистави, створеної спеціально для студентів коледжу. Постановка поєднала елементи академічного балету, сучасної хореографії, мультимедійних рішень та експериментальної сценічної мови.

“Це був діалог академічного балету й сучасної хореографії - про традицію, яка не зупиняється, а розвивається разом із часом”, - заявила в ексклюзивному коментарі агентству художня керівниця коледжу Катерина Кухар.

За її словами, підготовка до вечора відбувалася в складних умовах повномасштабної війни - із постійними повітряними тривогами, перерваними репетиціями та хвилюванням за дітей.

“Емоційний момент для мене почався ще з попереднього вечора. Ми всі молилися, щоб ніч була спокійною, щоб діти мали сили, змогли нормально виспатися, щоб під час вистави не було повітряних тривог, які, на жаль, регулярно переривали наші репетиції”, - сказала Кухар.

Найбільш хвилюючим моментом вечора, за її словами, стало прощання з випускниками четвертого курсу, які вже незабаром мають розпочати професійну кар’єру.

“Для мене було надзвичайно важливо, щоб у них цього вечора все склалося: щоб вони максимально проявили себе, показали все, на що здатні, і відчули гордість за власну працю. Хотілося, щоб щасливими були насамперед вони самі, щоб ними пишалися педагоги, щоб ми всі пишалися ними. Адже наші випускники - це наша візитна картка, обличчя коледжу і майбутнє українського балету”, - наголосила Катерина Кухар.

Вона зазначила, що цьогорічний концерт став особливим для коледжу ще й тому, що саме зараз заклад відкриває новий напрямок - сучасне відділення.

“Це новий етап розвитку української балетної освіти, в якому академічна традиція вступає у живий діалог із сучасною хореографічною мовою”, - пояснила Кухар.

Окремо художня керівниця Київський державний фаховий хореографічний коледж імені Тетяни Таякіної Ольга Морозенко наголосила, що головною метою коледжу є поєднання класичної школи та сучасного танцю.

“Ми зараз поєднали класику, якій завжди віддаємо шану і хочемо, щоб вона залишалася, бо балету “Жізель” більше ніж 180 років. Для мене головний меседж - дати артистам танцювати те, що їм буде в нагоді після випуску. Ми випускаємо готових артистів балету, які потім представляють Україну у провідних театрах світу”, - заявила Морозенко.

За її словами, багаторічне навчання у балетній школі - це насамперед результат величезної дисципліни та щоденної праці.

“Коли артисти виходять на сцену, вони вже розуміють, як себе тримати, як працювати в театрі. За цим стоїть невимовний труд, академізм і роки роботи”, - сказала вона.

Морозенко також повідомила, що коледж уже працює над міжнародними гастролями та культурним представленням України за кордоном.

“У цьому році Катерина Кухар вперше організовує тур: починаємо з Братислави, потім їдемо в Ісландію. Ми хочемо вивозити нашу “Лісову пісню”, нашу перлину, щоб український балет завжди ідентифікувався саме як український”, - зазначила художня керівниця.

На її думку, культура та балет сьогодні стали одним із ключових дипломатичних інструментів України.

“Балет - це те, що об’єднує. Це мова, яка зрозуміла без перекладу. Саме через мову тіла, балету й музики ми можемо доносити світу, хто ми є і за що бореться Україна”, - наголосила Морозенко.

Режисер-постановник балету Ярослав Кайнар у коментарі агентству назвав створення вистави історичним моментом для сучасного танцю в Україні.

За його словами, робота над постановкою розпочалася лише навесні через складну ситуацію взимку та постійні обстріли.

“Ми мали почати ще в січні, але січень був дуже важкий. Повітряні тривоги, відключення світла - ми постійно зупиняли репетиції. Якщо не було світла, переходили в іншу залу”, - розповів Кайнар.

Він наголосив, що найбільшим викликом стало перевести студентів академічної школи в абсолютно іншу пластичну систему сучасного танцю.

“Діти здебільшого академічні, вони танцюють класичний балет. І дати їм поштовх до іншого руху, сучасної пластики - ось це було найскладніше”, - пояснив режисер.

За словами Кайнара, вистава створювалася буквально з нуля.

“Була ідея, потім з’явилася музика, ми разом зі студентами створювали хореографію, щось відкидали, щось переробляли. Це був спільний творчий процес”, - сказав він.

Режисер також зізнався, що найбільше його надихає робота саме з молодими артистами.

“Коли вони дивляться на тебе і в них горять очі - це неймовірно”, - додав Кайнар.

На вечорі була присутня й Ольга Сумська, яка не стримувала емоцій після перегляду вистави.

“Сьогодні ми побачили великих майстрів українського балету, і серце радіє. Я не могла стримати сліз”, - сказала акторка в коментарі агенству.

Сумська згадала, що ще в дитинстві бачила легендарний балет “Жізель” у виконанні Валерія Ковтуна та Тетяни Таякіної.

“Ці прізвища сьогодні в наших серцях. Це основоположники українського балету”, - наголосила вона.

За словами акторки, саме в такі моменти особливо відчувається сила української культури.

“У такий важкий час український балет дарує нових талановитих зірок. Це величезна праця, колосальна дисципліна і світовий рівень балетного мистецтва”, - зазначила Сумська.

Серед гостей вечора були також представники Офіс Президента України, зокрема радниця уповноваженого президента Ольга Будник.

У коментарі агентству вона заявила, що культура та мистецька освіта вже сьогодні є важливим елементом міжнародної культурної дипломатії України.

“Мистецька освіта продукує культурний продукт. Це ідеально потрапляє в наші пріоритети. Ми вже бачимо, як можемо підтримувати гастрольні напрямки й запрошувати випускників коледжу до українських тижнів в інших країнах”, - сказала Будник.

Вона також високо оцінила саму постановку “Малевич. Супрематичний рух”.

“Малевич” заслуговує бути показаним на великих світових сценах - від Європи до країн Сходу”, - заявила радниця.

На її думку, такі проєкти можуть стати важливою частиною міжнародного культурного представлення України.

“Саме через дітей, культуру й мистецтво світ бачить, як народжується великий український балет”, - додала вона.

Вечір у Національній опері об’єднав класичний та сучасний балет і став одним із найбільших проєктів Київського державного фахового хореографічного коледжу імені Тетяни Таякіної за останні роки. На події були присутні представники культурної спільноти, дипломати, діячі мистецтва та представники Офісу президента України.