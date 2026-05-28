ХIV “Книжковий арсенал” стартував у Києві: понад 150 учасників та 240 подій за чотири дні

Фото: Ольга Левкун

ХIV міжнародний фестиваль "Книжковий арсенал" розпочався у Києві у четвер, об’єднавши понад 150 учасників книжкового ринку, авторів, видавців, митців та інтелектуалів з України та з-за кордону, передає журналіст відділу “Культура” Інтерфакс-Україна.

Упродовж чотирьох днів на території Мистецького арсеналу відбудеться понад 240 подій - дискусії, публічні розмови, лекції, читання, воркшопи, презентації книжкових новинок та зустрічі з авторами. Окрім літературної програми, організатори також підготували музичну та перформативну частини фестивалю.

Мистецька складова "Книжкового арсеналу" цього року представлена 15 виставковими проєктами, які поєднують сучасне мистецтво, документалістику, архівні практики та осмислення українського досвіду війни.

Фокус-тему цьогорічного фестивалю "Нести свою свободу" курує український журналіст, правозахисник, військовослужбовець та колишній військовополонений Максим Буткевич.

Також цьогоріч на фестиваль повернулася "Програма письменника", куратором якої став військовослужбовець ЗСУ, волонтер, поет, прозаїк та перекладач Андрій Любка.

В ексклюзивному коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" Віцепрем’єр-міністерки з питань гуманітарної політики України, Міністерка культури України Тетяна Бережна розповіла, що попри значне навантаження, пов’язане з державною роботою, продовжує регулярно читати художню літературу, оскільки вважає це необхідним для стратегічного мислення.

"Я абсолютно переконана в тому, що для того, щоб розвивати навички візіонерства, думати стратегічно, нам потрібно дуже багато читати як художньої літератури, так і іншої", – сказала Бережна.

За її словами, серед книжок, які останнім часом справили на неї найбільше враження, - "Проти культурної амнезії" Віри Агеєвої та есеї Юрія Шевельова, упорядковані Євгеном Стасіневичем.

Міністерка також розповіла, що нині читає дитячі книжки разом зі своєю п’ятимісячною донькою.Окремо вона порадила українцям звернути увагу на поезію Богдана-Ігоря Антонича для підтримки морального стану та ментального здоров’я.

"Книжковий арсенал" - один із найбільших міжнародних літературно-мистецьких фестивалів Східної Європи, який щороку об’єднує українських та іноземних авторів, видавців, інтелектуалів, митців і громадських діячів. Фестиваль заснували у 2011 році. Після початку повномасштабного вторгнення РФ "Книжковий арсенал" став одним із ключових майданчиків для дискусій про культуру, пам’ять, війну та українську ідентичність.