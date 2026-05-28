Перший заступник міністра культури Вербицький: Доступність культури потрібно збільшувати

Перший заступник міністра культури України Іван Вербицький вважає, що доступність закладів культури потрібно збільшувати, а питання щодо оптимізації готувати дуже відповідально і з відповідними обрахунками.

"У нас досить широка мережа закладів культури, інколи ми кажемо, що, можливо, вона надто широка, і десь не відповідає структурі населення чи потребам, які зараз є", – сказав Вербицький під час презентації дослідження "Культура в Україні" в четвер в Києві.

Заступник міністра констатував, що формально мережа культурних закладів доступна, але питання, чи люди відвідують ці заклади.

Пізніше, в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", Вербицький уточнив, що теза про те, що мережа занадто широка, є лише однією з гіпотез, яку чує міністерство, але для ствердної відповіді необхідні відповідні дослідження.

На запитання, чи розглядає Мінкультури оптимізацію чи укрупнення мережі культурних закладів, він зазначив, що є люди, які говорять, що культурних закладів в Україні забагато і держава витрачає на них багато коштів, але міністерство радше з цим не погоджується.

"Ми очевидно вважаємо, що доступність культури потрібно збільшувати, і культурні заклади мають бути доступними. І якимось чином це різати потрібно дуже відповідально, і будь-які такі рішення мають бути відповідально обраховані і підготовлені", – додав він.

На запитання, чи можливий в сфері культури підхід зі створення опорних закладів, перший заступник міністра наголосив, що це дуже залежить від типу закладів і специфіки конкретної громади.

"Бо на відміну від інших сфер, в сфері культури держава визначає загальні рамки, який рівень і якість культурних послуг має надаватися, і уже відповідальність громад – знайти спосіб, яким чином найкраще надати ці послуги своїм мешканцям", – заявив Вербицький.

Як повідомлялося, згідно з дослідженням "Культура в Україні" агенції Research.ua, майже 40% українців відвідують культурні заходи один раз на пів року або рідше, найчастіше це кінотеатри. 7% зазначали, що не відвідують культурних заходів взагалі. Стосовно головних бар’єрів для відвідування культурних заходів: нестача коштів, брак часу, відсутність заходів поблизу і відсутність компанії.