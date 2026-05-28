Інтерфакс-Україна
Культура
13:49 28.05.2026

Майже 40% українців відвідують культурні заходи один раз на пів року або рідше – дослідження

1 хв читати
Майже 40% українців відвідують культурні заходи один раз на пів року або рідше – дослідження
Фото: Єгор Шуміхін

Майже 40% українців відвідують культурні заходи один раз на пів року або рідше, найчастіше це кінотеатри, йдеться в дослідженні "Культура в Україні" агенції Research.ua, яке було презентоване Міністерством культури України в четвер в Києві.

Зокрема, на запитання про частоту відвідування культурних заходів, 37% респондентів відповіли, що відвідують такі заходи один раз на пів року або рідше, 26% – один раз на декілька місяців, 30% – раз на місяць, або частіше, а 7% зазначили, що не відвідують культурних заходів.

Серед основних джерел новин про культуру у 2025 році були соціальні мережі (75%) та месенджери (65%), зокрема: Телеграм є джерелом новин про культуру для 58% опитаних, Facebook – 51%, Instagram – 46%, YouTube – 42%.

Серед найпопулярніших форматів культурних заходів є кінотеатри (66% респондентів), музичні концерти (42%) і театральні вистави (40%).

Стосовно бар’єрів для відвідування культурних заходів: нестача коштів (54% респондентів), брак часу (42%), відсутність заходів поблизу (26%) і відсутність компанії (17%).

Соцопитування було проведено 22-30 грудня 2025 року методом онлайн-інтерв’ю; вибірка 2000 респондентів; опитували доросле міське населення України в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій.

Теги: #дослідження #культура #заходи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:07 28.05.2026
45% українців прочитали більше трьох книг, а 15% не прочитали жодної в 2025р. – дослідження

45% українців прочитали більше трьох книг, а 15% не прочитали жодної в 2025р. – дослідження

23:53 27.05.2026
Головний виклик євроінтеграції України – впровадження стандартів ЄС на місцях – дослідження

Головний виклик євроінтеграції України – впровадження стандартів ЄС на місцях – дослідження

10:13 26.05.2026
У Сербії відкриють виставку української писанки як символ культурного діалогу між країнами

У Сербії відкриють виставку української писанки як символ культурного діалогу між країнами

15:14 25.05.2026
У Єревані створили найбільшу у світі вишиванку-накидку для пам’ятника Шевченку

У Єревані створили найбільшу у світі вишиванку-накидку для пам’ятника Шевченку

11:20 25.05.2026
Культура, що об’єднує: в Одесі відбувся фестиваль болгарської громади

Культура, що об’єднує: в Одесі відбувся фестиваль болгарської громади

10:41 25.05.2026
У Любліні вшанували 100-ті роковини смерті Симона Петлюри

У Любліні вшанували 100-ті роковини смерті Симона Петлюри

13:25 22.05.2026
Від Ізраїлю до Китаю: посли іноземних держав в Україні розповіли, що для них означає вишиванка

Від Ізраїлю до Китаю: посли іноземних держав в Україні розповіли, що для них означає вишиванка

22:52 21.05.2026
Від Ізраїлю до Китаю: посли іноземних держав в Україні розповіли, що для них означає вишиванка

Від Ізраїлю до Китаю: посли іноземних держав в Україні розповіли, що для них означає вишиванка

16:57 21.05.2026
Вишиванка для 49% українців є символом ідентичності – дослідження

Вишиванка для 49% українців є символом ідентичності – дослідження

12:45 21.05.2026
Вишиванка без кордонів: міжнародні партнери та українські дипломати - про символ української ідентичності

Вишиванка без кордонів: міжнародні партнери та українські дипломати - про символ української ідентичності

ВАЖЛИВЕ

Бережна: Це наймасштабніша серія пошкоджень культурних закладів Києва за часи вторгнення

Leléka після завершення "Євробачення-2026":Ми звучали гідно, потрапили в ТОП-10, показали бандуру і поставили рекорд

Болгарія перемогла в "Євробаченні-2026", Україна посіла 9 місце

Leléka зі сцени у фіналі "Євробачення-2026": Слава Україні!

У другому півфіналі визначено 10 останніх учасників фіналу "Євробачення-2026", Україна пройшла далі

ОСТАННЄ

Держетнополітики і Мінкультури обговорили з представниками хасидської громади США підготовку до паломництва в Умані

Бережна: Інформвійна триває у стрічці Instagram, TikTok, у рекомендаціях YouTube і музичних плейлистах

Японське видавництво та "Ранок" передадуть книги дітям, які постраждали від війни

Мінкультури опублікувало повний перелік експертів проєкту "Тисячовесна"

Голова УІНП Алфьоров: родина не проти перепоховати Бандеру, але є застереження щодо безпеки могили під час війни

День Києва-2026: концерти, фестивалі, виставки та книжкові події - куди піти у столиці

Стіна не витримала, мозаїка виявилась стійкішою: зруйнований ракетою культурний простір Hinaus у Києві планує відбудуватись

Мінкультури занесло один із корпусів Охматдиту до Держреєстру нерухомих пам'яток України

Рада встановила День української музики щорічно у третю суботу вересня

Кабмін затвердив перелік 120 експертів програми "Тисячовесна"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА