Держетнополітики і Мінкультури обговорили з представниками хасидської громади США підготовку до паломництва в Умані

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті обговорила з представниками хасидської громади США підготовку до паломництва до могила Цадика Нахмана в Умані Черкаської області, яке щороку відбувається у вересні з нагоди святкування юдейського Нового року Рош га-Шана.

"Окрему увагу було приділено питанням безпеки, організації перебування паломників та координації взаємодії між українськими органами влади й представниками хасидських громад", – йдеться в повідомленні Держетнополітики за результатами зустрічі керівництва Служби із президентом Об’єднаних єврейських організацій Вільямсбурга та Північного Брукліну, рабином Девідом Нідерманом.

Зазначається, що Нідерман висловив вдячність Україні за забезпечення можливості здійснення паломництва навіть в умовах повномасштабної збройної агресії РФ та за послідовну підтримку свободи віросповідання.

У свою чергу перший заступник міністра культури Іван Вербицький обговорив з представниками хасидської громади США збереження та належне утримання місць поховань і меморіальних територій в Умані, а також удосконаленні їхнього правового захисту.

Зазначається, що представники єврейської громади наголосили на особливому духовному та історичному значенні Умані для світової брацлавської хасидської спільноти.

За їхніми словами, паломництво до місця поховання рабина Нахмана є важливою складовою культурної та релігійної спадщини, що сприяє міжкультурному діалогу та зміцненню гуманітарних зв’язків між народами.

"За підсумками зустрічі сторони висловили готовність до продовження консультацій і координації зусиль задля збереження місць пам’яті в Умані та інших чутливих історико-культурних об’єктів", – йдеться в повідомленні Мінкультури.