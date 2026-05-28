Бережна: Інформвійна триває у стрічці Instagram, TikTok, у рекомендаціях YouTube і музичних плейлистах

Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна заявляє, що поки не буде сильної української альтернативи в контенті, люди продовжуватимуть споживати те, що доступно і що рекомендують алгоритми соціальних мереж і стримінгів.

"Увага стала одним із найцінніших ресурсів світу. За неї конкурують бізнеси, держави, глобальні платформи, медіа та алгоритми. Те, що людина дивиться дорогою на роботу, слухає у навушниках чи вмикає дитині перед сном, впливає значно більше, ніж просто щоденний інформаційний фон. Це формує звичку, емоцію, уявлення про норми, відчуття близькості та власної ідентичності", – написала Бережна в колонці "Чому держава інвестує 4 мільярди в українську культуру" для агентства "Інтерфакс-Україна".

Вона наголосила, що культура є частиною національної безпеки, тому в Україні і запустили державну програму підтримки українського культурного продукту "Тисячовесна".

"Інформаційна війна також триває у стрічці Instagram і TikTok, у рекомендаціях YouTube, у музичних плейлистах підлітків, у дитячих мультфільмах, у серіалах, які люди вмикають ввечері після важкого дня. Усе це впливає на світогляд поколінь швидше й масштабніше, ніж будь-коли. Через контент формуються герої, моделі поведінки, спосіб мислення та уявлення про те, якою є сучасна країна", – додала вона.

Віцепрем’єрка зазначила, що алгоритми соцмереж і стримінгових платформ роками накопичували російськомовний контент у рекомендаціях українських користувачів, і поки немає сильної української альтернативи, люди продовжують споживати те, що доступно і що підкидають алгоритми.

Бережна констатувала, що особливо це помітно у сфері дитячого контенту.

"Тому питання полягає у масштабі присутності українського продукту, у його кількості і здатності бути поруч із людиною щодня – у телефоні, на стримінгах, у YouTube… Вже є багато прикладів, коли сучасний культурний продукт України ставав масовим… Українські креатори створюють YouTube- і TikTok-проєкти, які збирають мільйони переглядів і формують нову українську цифрову культуру", – написала віцепрем’єр.

Вона наголосила, що проєктом "Тисячовесна" держава свідомо підтримуємо і великі формати, і короткі цифрові відео.

"Тому що культурний простір живе всюди: у кінотеатрі, театрі, на виставках, у смартфоні, стрічці Instagram, YouTube Shorts, подкастах і музичних сервісах", – додала Бережна.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту (раніше "1000 годин українського контенту", тепер – "Тисячовесна"). Прийом заявок триватиме до 4 червня, а фінальний пітчинг проєкту відбудеться 12 –16 серпня.

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, у цьому році на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн.

Бережна також повідомила, що міністерство пропонуватиме закласти кошти на програму "Тисячовесна" в державному бюджеті на 2027 рік.