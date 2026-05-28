Інтерфакс-Україна
Культура
09:45 28.05.2026

Японське видавництво та "Ранок" передадуть книги дітям, які постраждали від війни

2 хв читати
Японське видавництво та "Ранок" передадуть книги дітям, які постраждали від війни
Фото: depositphotos.com

У межах Книжкового Арсеналу в Києві 31 травня відбудеться гуманітарно-дипломатичний захід “Японські книги для дітей України: гуманітарна ініціатива та культурне партнерство”, під час якого японське видавництво Shikosha спільно з українським видавництвом “Ранок” передадуть 5 тис. дитячих книжок українською мовою для лікарень, бібліотек та освітніх закладів України, повідомляє агенству видавництво "Ранок".

“Ми прагнемо передати дітям України, які страждають від воєнного лихоліття, душевну підтримку та стійкість перед труднощами - через японські книжки. Книжки мають силу зцілювати поранені серця і вести у світ теплої уяви”, - заявив президент і генеральний директор Shikosha Co., Ltd. Харукі Такеічі.

Зазначається, що у заході візьмуть участь міністерка культури та стратегічних комунікацій України Тетяна Бережна, представники дипломатичних місій Японії та України, а також представники дитячих установ, зокрема Національної дитячої спеціалізованої лікарні “Охматдит” та Дому Рональда Макдональда.

До України передадуть п’ять ілюстрованих книжок-картинок японських авторів: “Дружнє цуценя”, “Сніг на день народження”, “Ведмідь-пекар”, “Лісове малятко” та “Моє перше сходження в гори”. Усі книги перекладено українською мовою.

Книги отримають учні “Школи супергероїв” при “Охматдиті”, вихованці Дому Рональда Макдональда, а також дитячі бібліотеки й дошкільні заклади в різних регіонах України. Координатором розповсюдження виступає видавництво “Ранок”.

“Для нас ця ініціатива — не просто гуманітарний жест, а й доказ того, що дитяча книга є універсальною мовою: мовою серця, яка не потребує перекладу там, де він найважливіший”, – зазначив генеральний директор видавництва “Ранок” Віктор Круглов.

Організатори наголошують, що присутність представників держави та міжнародних партнерів підкреслює важливість культурної дипломатії та підтримки дітей через гуманітарні й освітні ініціативи в умовах війни.

Токійське видавництво Shikosha, засноване у 1950 році, спеціалізується на дитячій ілюстрованій літературі та є відомим завдяки серії “Kodomo no Sekai” (“Дитячий світ”) і книжкам японської художниці Чіхіро Івасакі. Україна стала двадцятою країною, якій видавництво передає свої книги в межах міжнародної гуманітарної ініціативи.

Партнерами проєкту виступили видавництво “Ранок”, Shikosha Co., Ltd., UHJ, Посольство Японії в Україні та Посольство України в Японії.

Теги: #видавництво #діти_ато #ранок #японія #книги

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:35 22.05.2026
Україна представить національний стенд на одному з найбільших книжкових ярмарків Польщі

Україна представить національний стенд на одному з найбільших книжкових ярмарків Польщі

18:24 19.05.2026
Кличко обговорив з делегацією Японського агентства міжнародного співробітництва подальшу підтримку Києва

Кличко обговорив з делегацією Японського агентства міжнародного співробітництва подальшу підтримку Києва

18:19 19.05.2026
Кличко обговорив з делегацією Японського агентства міжнародного співробітництва подальшу підтримку Києва

Кличко обговорив з делегацією Японського агентства міжнародного співробітництва подальшу підтримку Києва

15:46 14.05.2026
Російським обстрілом пошкоджена електропідстанція логістичного центру видавництва "Ранок" у Києві – гендиректор

Російським обстрілом пошкоджена електропідстанція логістичного центру видавництва "Ранок" у Києві – гендиректор

11:35 13.05.2026
Піратські видання становлять майже третину книжкового ринку в Україні – Видавнича асоціація

Піратські видання становлять майже третину книжкового ринку в Україні – Видавнича асоціація

12:04 07.05.2026
Найбільші книжкові видавництва США судяться з Meta через AI та авторські права

Найбільші книжкові видавництва США судяться з Meta через AI та авторські права

16:39 05.05.2026
У книжковій галузі обговорюють необхідність централізованої закупівлі книг для військових

У книжковій галузі обговорюють необхідність централізованої закупівлі книг для військових

16:26 05.05.2026
Кількість назв на книжковому ринку зростає, а наклад зменшується – дослідження УІК

Кількість назв на книжковому ринку зростає, а наклад зменшується – дослідження УІК

12:39 02.05.2026
Видавнича асоціація розпочала публікацію даних про продажі книжок мережевими книгарнями

Видавнича асоціація розпочала публікацію даних про продажі книжок мережевими книгарнями

17:03 28.04.2026
Японська Terra Drone Corporation інвестуватиме в українську WinnyLab для розробки дронів-перехоплювачів

Японська Terra Drone Corporation інвестуватиме в українську WinnyLab для розробки дронів-перехоплювачів

ВАЖЛИВЕ

Бережна: Це наймасштабніша серія пошкоджень культурних закладів Києва за часи вторгнення

Leléka після завершення "Євробачення-2026":Ми звучали гідно, потрапили в ТОП-10, показали бандуру і поставили рекорд

Болгарія перемогла в "Євробаченні-2026", Україна посіла 9 місце

Leléka зі сцени у фіналі "Євробачення-2026": Слава Україні!

У другому півфіналі визначено 10 останніх учасників фіналу "Євробачення-2026", Україна пройшла далі

ОСТАННЄ

Мінкультури опублікувало повний перелік експертів проєкту "Тисячовесна"

Голова УІНП Алфьоров: родина не проти перепоховати Бандеру, але є застереження щодо безпеки могили під час війни

День Києва-2026: концерти, фестивалі, виставки та книжкові події - куди піти у столиці

Стіна не витримала, мозаїка виявилась стійкішою: зруйнований ракетою культурний простір Hinaus у Києві планує відбудуватись

Мінкультури занесло один із корпусів Охматдиту до Держреєстру нерухомих пам'яток України

Рада встановила День української музики щорічно у третю суботу вересня

Кабмін затвердив перелік 120 експертів програми "Тисячовесна"

Бережна: Якщо на "Тисячовесну" подадуться "Курган & Agregat" – прекрасно, ми чекаємо

У Києві відкрився 14-й фестиваль "Тиждень австрійського кіно"

У Києві пройде найбільший фестиваль попкультури України FANCON 2026

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА