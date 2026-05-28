Японське видавництво та "Ранок" передадуть книги дітям, які постраждали від війни

У межах Книжкового Арсеналу в Києві 31 травня відбудеться гуманітарно-дипломатичний захід “Японські книги для дітей України: гуманітарна ініціатива та культурне партнерство”, під час якого японське видавництво Shikosha спільно з українським видавництвом “Ранок” передадуть 5 тис. дитячих книжок українською мовою для лікарень, бібліотек та освітніх закладів України, повідомляє агенству видавництво "Ранок".

“Ми прагнемо передати дітям України, які страждають від воєнного лихоліття, душевну підтримку та стійкість перед труднощами - через японські книжки. Книжки мають силу зцілювати поранені серця і вести у світ теплої уяви”, - заявив президент і генеральний директор Shikosha Co., Ltd. Харукі Такеічі.

Зазначається, що у заході візьмуть участь міністерка культури та стратегічних комунікацій України Тетяна Бережна, представники дипломатичних місій Японії та України, а також представники дитячих установ, зокрема Національної дитячої спеціалізованої лікарні “Охматдит” та Дому Рональда Макдональда.

До України передадуть п’ять ілюстрованих книжок-картинок японських авторів: “Дружнє цуценя”, “Сніг на день народження”, “Ведмідь-пекар”, “Лісове малятко” та “Моє перше сходження в гори”. Усі книги перекладено українською мовою.

Книги отримають учні “Школи супергероїв” при “Охматдиті”, вихованці Дому Рональда Макдональда, а також дитячі бібліотеки й дошкільні заклади в різних регіонах України. Координатором розповсюдження виступає видавництво “Ранок”.

“Для нас ця ініціатива — не просто гуманітарний жест, а й доказ того, що дитяча книга є універсальною мовою: мовою серця, яка не потребує перекладу там, де він найважливіший”, – зазначив генеральний директор видавництва “Ранок” Віктор Круглов.

Організатори наголошують, що присутність представників держави та міжнародних партнерів підкреслює важливість культурної дипломатії та підтримки дітей через гуманітарні й освітні ініціативи в умовах війни.

Токійське видавництво Shikosha, засноване у 1950 році, спеціалізується на дитячій ілюстрованій літературі та є відомим завдяки серії “Kodomo no Sekai” (“Дитячий світ”) і книжкам японської художниці Чіхіро Івасакі. Україна стала двадцятою країною, якій видавництво передає свої книги в межах міжнародної гуманітарної ініціативи.

Партнерами проєкту виступили видавництво “Ранок”, Shikosha Co., Ltd., UHJ, Посольство Японії в Україні та Посольство України в Японії.