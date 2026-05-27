Мінкультури опублікувало повний перелік експертів проєкту "Тисячовесна"

Міністерство культури України опублікувало повний перелік експертів програми підтримки культурного продукту "Тисячовесна", серед них режисери, продюсери, музиканти, театральні діячі, художники і культурні менеджери.

Для організації і проведення конкурсів проєкту "Тисячовесна" будуть створені конкурсні комісії за сімома напрямками.

Зокрема, комісії: з відбору аудіовізуальних шоу та відеороликів для соціальних мереж; з відбору аудіовізуальних проектів (ігрові фільми та серіали); з відбору аудіовізуальних проектів (неігрові (документальні) фільми та серіали); з відбору аудіовізуальних проектів (фільми для дитячої аудиторії та анімація); з відбору проектів у сфері сучасної музики; з відбору проектів у сфері перформативного мистецтва; з відбору проектів у сфері візуального мистецтва.

Кожну заявку оцінюватимуть 5 експертів за чіткою системою з 10 критеріїв, серед яких: відповідність тематиці програми, обґрунтованість кошторису, професійність команди, потенціал дистрибуції, художня та змістовна цінність, оригінальність та інноваційність, соціальна значущість і вплив, дотримання принципів інклюзії та рівності, реалістичність реалізації та досвід команди у подібних проєктах.

Так, ігрові фільми та серіали будуть оцінювати: кастинг-директорка Алла Самойленко, CEO Family Production Анастасія Буковська, продюсерка Film Ua Group Анна Єлісєєва, режисер Владислав Робський, режисер-постановник Дмитро Андріянов, автор фільму "Памфір", режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук, режисер і сценарист Євген Тунік, кінорежисерка Жанна Озірна, генеральна продюсерка FILM.UA Group Ірина Костюк, кінорежисерка Катя Царик, кінопродюсер , співзасновник студії KNIFE! Films Максим Сердюк, продюсерка Надія Зайончковська, продюсерка Наталія Лібет, директорка зі стратегії та розвитку контенту "Київстар ТБ" Наталія Панченко, кінокритикиня Наталія Серебрякова, кінопродюсер Олександр Максимчук, засновниця Bosonfilm Олександра Костіна, генеральний продюсер кінофестивалю "Миколайчук OPEN" Олексій Гладушевський, голова Національної спілки кінематографістів України Сергій Борденюк, режисер анімаційного кіно Степан Коваль, генеральна продюсерка та засновниця Fresh Production Group Юлія Чернявська, сценарист Ярослав Войцешек, кінооператор Ярослав Пілунський, психологиня Дарина Булат і керівниця національного проєкту "Безбар’єрний рух" у Міністерстві розвитку громад та територій України Анна Куценко.

Неігрові (документальні) фільми та серіали будуть оцінювати: кінознавиця Альона Пензій, режисер Антоніо Лукіч, директор кінофестивалю SUNNY BUNNY Богдан Жук, кінопродюсер Володимир Яценко, засновник Gogol Film та Gogol Foundation Гліб Лук’янець, голова ГО Indie Media Polis Елла Штика, кінорежисер, співзасновник "ВАВИЛОН‘13" Іван Сауткін, кінокритик Ігор Кромф, продюсерка Ірина Кипоренко, журналістка та кінокритикиня Катерина Сліпченко, власник і продюсер компанії Pronto Film Максим Асадчий, кінорежисер Мстислав Чернов, кінокритик Олексій Першко, засновниця кіносайту "Документи" Олена Коркодим, режисер та сценарист Павло Остріков, режисер Роман Бондарчук, кінорежисер Сергій Буковський, кінорежисер Тарас Томенко, кінокритик і журналіст Юрій Самусенко, психологиня Вардо Нарманія і спеціалістка з комунікацій та експертка з доступності в проєкті "Безбар’єрний рух" Катерина Сорочинська.

Анімаційні фільми та серіали, фільми та серіали для дитячої аудиторії оцінюватимуть: директорка міжнародного фестивалю актуальної анімації та медіамистецтва LINOLEUM Анастасія Верлінська, режисерка анімаційного кіно Анастасія Фалілеєва, художник-аніматор Віталій Строкоус, режисерка та сценаристка анімаційних фільмів Ганна Бескровна, продюсер Дмитро Бєлінський, генеральна продюсерка телеканалу "ПЛЮСПЛЮС" Іванна Найда, режисерка та сценаристка Марина Ер Горбач, письменниця і сценаристка Наталія Гузєєва, виконавча директорка телеканалу "ПЛЮСПЛЮС" Наталя Доброван, заслужений діяч мистецтв України Олег Маламуж, режисерка Олександра Рубан, виконавча директорка "Української анімаційної асоціації" (UANIMA) Олена Голубєва, аніматор Сергій Кушнеров, генеральний продюсер франко-українського фестивалю молодого кіно "MICT" Сергій Міранков, дитяча та підліткова психологиня Вероніка Калитюк і PR-комунікаційниця ГО "Відчуй" Дарина Білова.

Сучасну музику будуть оцінювати: музичний продюсер Антон Кукрі, генеральний директор та художній керівник Національного ансамблю солістів "Київська камерата" Богдана Півненко, продюсер холдінгу радіостанцій України "ТАВР МЕДІА" та директор TAVR Records Валерій Сасковець, директор "ХітFM"; Генеральний продюсер "ТАВР Медіа" Віталій Дроздов, програмний директор Atlas Festival Владислав Яремчук, музичний продюсер Євген Філатов, організаторка фестивалів Євгенія Стрижевська, засновниця та CEO музичного лейбла pomitni Ірина Горова, CEO Mayak Music Леонід Ласточкін, музикознавиця Люба Морозова, вокаліст гурту "ДахаБраха" Марко Галаневич, генеральний директор Національної філармонії України Михайло Швед, музикознавиця Наталія Мендюк, голова правління Всеукраїнської громадської організації "Мистецькі Ініціативи" Оксана Стебельська, в.о. ректора Київської муніципальної академії музики ім. Р.М. Глієра Олександр Злотник, музичний оглядач Олексій Бондаренко, креатор національного онлайн-медіа "Музвар" та незалежної музичної премії MUZVAR AWARDS Олексій Донцов, співзасновниця ГО "Українська фундація класичної музики" Ольга Лозинська, оперно-симфонічний диригент Роман Дзундза, заслужена артистка України Сусанна Карпенко, співдиректор Львівського органного залу Тарас Демко, музична журналістка "Суспільне Культура" Юлія Ткачук, мистецтвознавець Юрій Чекан, психологиня Тетяна Траверсе і голова правління Громадської спілки "Ліга сильних" Уляна Пчолкіна.

Заявки у перформативному мистецтві оцінюватимуть: помічниця генерального директора Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки Анастасія Павленко, співзасновник, режисер та актор театру "Нафта" Артем Вусик, генеральний директор державного підприємства "Національний цирк України" Владислав Корнієнко, актор Владислав Михальчук, театральний режисер Владислав Троїцький, народний артист України Дмитро Богомазов, режисер Євген Лавренчук, директор та художній керівник ТВЗК "Київський академічний театр ляльок" Ігор Гулий, режисерка експериментального театру Лариса Венедіктова, заслужений артист України Максим Булгаков, фольклористка Наталія Хоменко, виконавчий директор Всеукраїнської асоціації "Платформа сучасного танцю" Олександр Маншилін, засновниця та художня керівниця Freedom Ballet⁠ та Freedom Jazz Олена Коляденко, виконавча директорка Всеукраїнського театрального Фестивалю-Премії "ГРА" Ольга Байбак, директор та художній керівник "Київської опери" Петро Качанов, організатор театральної справи Ростислав Громадський, театральний критик Сергій Васильєв, директор-розпорядник Київського національного академічного "Молодого театру" Сергій Дорофєєв, головна режисерка Театру на Лівому березі Тамара Трунова, психологиня Ольга Угрин і журналістка Анастасія Гудима.

Візуальне мистецтво оцінюватимуть: авторка перформансів Алевтина Кахідзе, керівниця напряму "Візуальне мистецтво" Українського інституту Анастасія Мануляк, мистецтвознавиця Анна Єфімова, керівник Центру прав людини та меморіалізації війни Київської школи економіки, колишній голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович, артдиректор PinchukArtCentre Бйорн Гельдхоф, засновниця платформи про українську фотографію Ukrainian.Photographies Вікторія Бавикіна, художниця Жанна Кадирова, артдилер і CEO платформи Abramovych Art Agency Ігор Абрамович, художниця Катерина Шиман, мистецтвознавиця Ксенія Малих, культурна менеджерка Олена Афанасьєва, співзасновниця ГО MOCA та UMCA (Ukrainian Museum of Contemporary Art) Ольга Балашова, директорка Національного центру "Український дім" Ольга Вієру, директор арт-центру "Я Галерея" Павло Гудімов, фотожурналіст Саша Маслов, кураторка мистецьких проєктів Соломія Савчук, психологиня Тетяна Демченко і ксперт з впровадження різноманітності, рівності, інклюзивності (DEI) та безбар’єрності Тимур Левчук.

Серед іншого, заявки з аудіовізуальних шоу та відеороликів для соціальних мереж будуть оцінювати: засновник проєкту "Реальна історія" Акім Галімов, власник агенції svitlo.film Антон Світличний, автор YouTube-каналу "Загін Кіноманів" Віталій Гордієнко, керівник напряму оригінального контенту Sweet.TV та великих розважальних шоу ⁠Володимир Завадюк, автор і ведучий проєкту "Хащі" Володимир Кохан, засновник студії "КИЇВФІЛЬМ" Євген Таллер, Актор і ведучий Євген Янович, режисер концертів Максим Делієргієв, режисер-постановник компанії TRI.Direction Наталія Лисенкова (Лобасєва), голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров, керівник медіасервісу SWEET.TV Олександр Резунов, співавтор та ведучий YouTube-каналів "Ґрунт" та "Олексій Ковжун" Олексій Ковжун, СЕО та власниця диджитальної агенції Tyshchuk Digital HUB Ольга Тищук, психологиня Ірина Давидовська і радниця-уповноважена президента України з питань безбар’єрності Тетяна Ломакіна.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту (раніше "1000 годин українського контенту", тепер – "Тисячовесна"). Прийом заявок триватиме до 4 червня, а фінальний пітчинг проєкту відбудеться 12 –16 серпня.

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, у цьому році на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн.

Бережна також повідомила, що міністерство пропонуватиме закласти кошти на програму "Тисячовесна" в державному бюджеті на 2027 рік.