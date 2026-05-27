День Києва-2026: концерти, фестивалі, виставки та книжкові події - куди піти у столиці

Фото: скріншот із соціальних мереж.

Київ наприкінці травня традиційно відзначає День міста масштабною програмою культурних, музичних і громадських подій. Цьогоріч у столиці відбудуться фестивалі, концерти, мистецькі маршрути, книжкові дискусії, благодійні ініціативи та відкриті міські формати для різної аудиторії. Журналісти відділу "Культура" інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" підготували добірку найцікавіших подій до Дня Києва.

Фестиваль від Kyiv Morning Coffee Club - 31 травня

Однією з центральних музичних подій стане святкування від Kyiv Morning Coffee Club, яке відбудеться на території Kyiv Food Market. Організатори анонсують поєднання музики, спорту та благодійної складової. Захід розпочнеться о 10:00. У лайнапі заявлені українські артисти нової хвилі, зокрема The Maneken, Nathan Daisy (JAW), AIDENTIQUE та спеціальний закордонний гість. Вартість квитків стартує від 500 грн.

Попкультура і ностальгія - фестиваль "Покоління" - 29–31травня

З 29 до 31 травня на території ВДНГ проходитиме фестиваль попкультури "Покоління". Кульмінацією стане програма 31 травня - із концертами LAMA, Жені Галича та Святослава Вакарчука. Окрім музичної сцени організатори підготували тематичні інтерактивні простори, присвячені культурним і побутовим символам різних поколінь. Початок заходів - о 14:00.

Київ у музиці та спогадах - "Київське ретро" - 31 травня

До Дня Києва гурт МОВА представить традиційну програму "Київське ретро" у Caribbean Club. Подія поєднає живу музику та розмову про міську ідентичність. Ведучим вечора стане Альберт Цукренко, серед гостей - вокалістка Vivienne Mort Даніела Заюшкіна та медіааналітик Олексій Ковжун.Організатори обіцяють програму, присвячену звукам столиці, її культурним кодам і місцям, які формують образ сучасного Києва. Вартість квитків - від 700 до 2000 грн.

Книжковий Арсенал - одна з головних культурних подій сезону - 28–31 травня

У межах святкових вихідних у столиці також триває XIV Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал". Для гостей підготували програму дискусій, презентацій книжкових новинок, публічних інтерв’ю, читань та воркшопів. Фестиваль традиційно збирає авторів, видавців, перекладачів і представників культурної спільноти.

Електронна сцена — Laboratorium Spring Festival - 30–31 травня

Для прихильників сучасної музики 30–31 травня у Києві пройде Laboratorium Spring Festival. Організатори зберігають інтригу щодо локації — її повідомлять учасникам за добу до старту. Цьогоріч фестиваль відбудеться у форматі сцени 360°, а серед учасників заявлені українські та міжнародні артисти електронної сцени. Вартість входу - від 3000 грн.

Київ як мистецький маршрут — "Місто сили" та Kyiv Art Days - 30–31 травня

Напередодні Дня міста стартує масштабний культурний проєкт "Місто сили". Ініціатива об’єднає виставку в галереї Avangarden, новий міський формат Kyiv Art Days та мистецький путівник Kyiv Art Guide. Проєкт досліджує Київ через досвід його мешканців - як місто пам’яті, культури, щоденної стійкості та переосмислення. Продовженням стане дводенний культурний маршрут містом 30–31 травня, до якого долучаться музеї, галереї та незалежні простори столиці.

Маркет "Всі.Свої" - українські бренди і благодійність - 30–31 травня

Традиційний маркет "Всі.Свої" на Десятинній збере українських виробників одягу, декору, косметики, аксесуарів та гастрономічних проєктів. Окрім шопінгу організатори підготували можливість здати кров та долучитися до відкритих лекцій про пошук внутрішніх опор у часи невизначеності. Вхід - вільний.

Класика і сучасність - фестиваль "Київські музичні прем’єри" - 31 травня

31 травня у Національній філармонії України відбудеться закриття фестивалю «Київські музичні прем’єри». У програмі - шість творів сучасних композиторів різних поколінь та художніх підходів. Початок концерту - о 18:00.

Виставка "Мистецтво і Місто"

У Voitok Gallery триває міждисциплінарний проєкт "Мистецтво і Місто". Експозиція об’єднала понад 70 робіт сучасних українських митців - від живопису й фотографії до інсталяцій та скульптури.Ключовим образом виставки став Київ, однак поруч із ним представлені й інші українські міста як частина спільного культурного ландшафту.

Рекорд України та концерт Павла Зіброва у Respublika Park - 31 травня

Святкову програму до Дня Києва також підготував ТРЦ Respublika Park. 31 травня тут планують встановити рекорд України - створити найбільший торт "Київський дарунок до Дня Києва". Після цього відбудеться концерт Народного артиста України Павла Зіброва у супроводі оркестру Національної гвардії України. Організатори зазначають, що подія матиме благодійну мету - збір коштів на імпланти та операції для ветеранів реабілітаційного центру TYTANOVI. Вхід для відвідувачів - вільний.

Цьогоріч День Києва пропонує одразу кілька форматів святкування - від камерних мистецьких подій і книжкових зустрічей до великих концертів і фестивалів просто неба.