Інтерфакс-Україна
Культура
12:29 27.05.2026

Стіна не витримала, мозаїка виявилась стійкішою: зруйнований ракетою культурний простір Hinaus у Києві планує відбудуватись

2 хв читати
Стіна не витримала, мозаїка виявилась стійкішою: зруйнований ракетою культурний простір Hinaus у Києві планує відбудуватись
Фото: Hinaus

Культурний простір Hinaus, в який влучила ракета під час російського обстрілу 24 травня, повідомив про плани відбудувати простір та створити мультидисциплінарний культурний центр на всі п’ять поверхів.

“Сьогодні в будівлі, де знаходиться Hinaus, провели експертизу. Збитки приміщення Hinaus становлять 1,2 млн грн. Уся будівля потребує капітального відновлення. Ми сіли командою на брейншторм і вирішили: саме час втілювати мрію. Ще амбітнішу, ніж просто відкрити Hinaus”, - йдеться в дописі на сторінці мистецького простору.

В публікації зазначається, що планується відбудувати мультидисциплінарний культурний центр на всі п’ять поверхів, що міститиме галерею, арт магазин, відкриті майстерні, книгарню, вініловий магазин, sound room, ресторан, бар, концерт-хол, простір для подій, флористичну галерея, готель, бібліотеку. 

Організатори простору зазначають, що на місці галереї, зруйнованої ракетою, варто створити місце сили. Для цього власники простору оголосили про пошук партнерів з будівельного бізнесу, інвесторів та інших охочих допомогти у відновленні. Також у просторі відкрили фандрейзинг на реставрацію мозаїки та творів мистецтва, що постраждали від російської атаки.

Крім того, у Hinaus пропонують придбати артефакти з каталогів для допомоги у відбудові.

Згідно з інформацією на сайті простору, він мав відкритись у червні 2026 року у Подільському районі міста Києва, проте неофіційно розпочав роботу раніше. Простір створений для “пошуку артефактів для себе”, у ньому представлені роботи живопису, графіки, скульптури, декоративно-прикладного мистецтва, флористичного мистецтва, книги, вініл.

22 травня Hinaus офіційно відкрили мозаїку “Фонтан наповнення”, вже 24 травня поруч влетіла ракета.

“Стіна не витримала. Мозаїка виявилася стійкішою. Ми демонтували її, щоб відреставрувати і повернути на місце, щойно буде готовий новий фасад”, - додали у культурному просторі.

Як повідомлялося, під час обстрілу Києва 24 травня удари були зафіксовані по понад 40 локаціях. Зруйнований торгівельний центр "Квадрат" та ринок поблизу метро Лук’янівська. Постраждав МЦКМ, готелі “Україна” та “Дніпро”, урядові будівлі, головний офіс Укрпошти, ДПС, БЕБ, НБУ. На Подолі зазнали руйнувань історичні житлові будинки, частина з яких є пам'ятками архітектури, зокрема, Національного музею "Чорнобиль". Вибило частину шибок в будівлі Київського муніципального академічного театру опери та балету.

Теги: #простір #атака_рф #відбудова #hinaus

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:07 27.05.2026
Окупанти атакували Павлоград, є пошкодження осель і майна, люди не постраждали – ОВА

Окупанти атакували Павлоград, є пошкодження осель і майна, люди не постраждали – ОВА

13:53 25.05.2026
Ворог атакував промпідприємство на Полтавщині, пожежі немає – ОВА

Ворог атакував промпідприємство на Полтавщині, пожежі немає – ОВА

10:24 25.05.2026
У лікарнях 21 із 87 постраждалих в Києві в ніч на неділю, пошкоджені майже 150 житлових будинків – Зеленський

У лікарнях 21 із 87 постраждалих в Києві в ніч на неділю, пошкоджені майже 150 житлових будинків – Зеленський

18:15 24.05.2026
Україна вимагає скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН і засідання ОБСЄ через атаку РФ на Київ – Сибіга

Україна вимагає скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН і засідання ОБСЄ через атаку РФ на Київ – Сибіга

17:51 24.05.2026
Основну частину збитків під час нічної атаки завдали ракети, а не "Шахеди", – радник міністра оборони

Основну частину збитків під час нічної атаки завдали ракети, а не "Шахеди", – радник міністра оборони

16:15 24.05.2026
Глава МЗС Угорщини засудила напад РФ, висловила підтримку народу України

Глава МЗС Угорщини засудила напад РФ, висловила підтримку народу України

19:00 19.05.2026
Не вік, а технічний стан: бізнес вимагає скасування граничного строку для вагонів

Не вік, а технічний стан: бізнес вимагає скасування граничного строку для вагонів

15:27 25.02.2026
"Нова пошта" вивчить досвід дебютного простору з 26 поштоматів в столичному ЖК Great для можливого тиражування

"Нова пошта" вивчить досвід дебютного простору з 26 поштоматів в столичному ЖК Great для можливого тиражування

17:25 13.02.2026
Американсько-український інвестфонд відбудови отримав 60 пропозицій за перший місяць прийому заявок – прем'єр

Американсько-український інвестфонд відбудови отримав 60 пропозицій за перший місяць прийому заявок – прем'єр

19:03 27.01.2026
Українська сторона опрацювала документ щодо повоєнної відбудови - Зеленський

Українська сторона опрацювала документ щодо повоєнної відбудови - Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Бережна: Це наймасштабніша серія пошкоджень культурних закладів Києва за часи вторгнення

Leléka після завершення "Євробачення-2026":Ми звучали гідно, потрапили в ТОП-10, показали бандуру і поставили рекорд

Болгарія перемогла в "Євробаченні-2026", Україна посіла 9 місце

Leléka зі сцени у фіналі "Євробачення-2026": Слава Україні!

У другому півфіналі визначено 10 останніх учасників фіналу "Євробачення-2026", Україна пройшла далі

ОСТАННЄ

Мінкультури занесло один із корпусів Охматдиту до Держреєстру нерухомих пам'яток України

Рада встановила День української музики щорічно у третю суботу вересня

Кабмін затвердив перелік 120 експертів програми "Тисячовесна"

Бережна: Якщо на "Тисячовесну" подадуться "Курган & Agregat" – прекрасно, ми чекаємо

У Києві відкрився 14-й фестиваль "Тиждень австрійського кіно"

У Києві пройде найбільший фестиваль попкультури України FANCON 2026

В Ірпені відбудеться пресконференція до благодійного фестивалю "Амбасадори Дитинства"

В МЦКМ постраждали 320 вікон, 100 дверей та 250 світильників – артдиректорка Atlas Festival

До Києво-Печерської лаври передали мобільну станцію для цифрового збереження культурної спадщини

Фінальний пітчинг проєкту "Тисячовесна" відбудеться 12 –16 серпня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА