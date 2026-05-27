Стіна не витримала, мозаїка виявилась стійкішою: зруйнований ракетою культурний простір Hinaus у Києві планує відбудуватись

Культурний простір Hinaus, в який влучила ракета під час російського обстрілу 24 травня, повідомив про плани відбудувати простір та створити мультидисциплінарний культурний центр на всі п’ять поверхів.

“Сьогодні в будівлі, де знаходиться Hinaus, провели експертизу. Збитки приміщення Hinaus становлять 1,2 млн грн. Уся будівля потребує капітального відновлення. Ми сіли командою на брейншторм і вирішили: саме час втілювати мрію. Ще амбітнішу, ніж просто відкрити Hinaus”, - йдеться в дописі на сторінці мистецького простору.

В публікації зазначається, що планується відбудувати мультидисциплінарний культурний центр на всі п’ять поверхів, що міститиме галерею, арт магазин, відкриті майстерні, книгарню, вініловий магазин, sound room, ресторан, бар, концерт-хол, простір для подій, флористичну галерея, готель, бібліотеку.

Організатори простору зазначають, що на місці галереї, зруйнованої ракетою, варто створити місце сили. Для цього власники простору оголосили про пошук партнерів з будівельного бізнесу, інвесторів та інших охочих допомогти у відновленні. Також у просторі відкрили фандрейзинг на реставрацію мозаїки та творів мистецтва, що постраждали від російської атаки.

Крім того, у Hinaus пропонують придбати артефакти з каталогів для допомоги у відбудові.

Згідно з інформацією на сайті простору, він мав відкритись у червні 2026 року у Подільському районі міста Києва, проте неофіційно розпочав роботу раніше. Простір створений для “пошуку артефактів для себе”, у ньому представлені роботи живопису, графіки, скульптури, декоративно-прикладного мистецтва, флористичного мистецтва, книги, вініл.

22 травня Hinaus офіційно відкрили мозаїку “Фонтан наповнення”, вже 24 травня поруч влетіла ракета.

“Стіна не витримала. Мозаїка виявилася стійкішою. Ми демонтували її, щоб відреставрувати і повернути на місце, щойно буде готовий новий фасад”, - додали у культурному просторі.

Як повідомлялося, під час обстрілу Києва 24 травня удари були зафіксовані по понад 40 локаціях. Зруйнований торгівельний центр "Квадрат" та ринок поблизу метро Лук’янівська. Постраждав МЦКМ, готелі “Україна” та “Дніпро”, урядові будівлі, головний офіс Укрпошти, ДПС, БЕБ, НБУ. На Подолі зазнали руйнувань історичні житлові будинки, частина з яких є пам'ятками архітектури, зокрема, Національного музею "Чорнобиль". Вибило частину шибок в будівлі Київського муніципального академічного театру опери та балету.