Інтерфакс-Україна
Культура
11:57 27.05.2026

Мінкультури занесло один із корпусів Охматдиту до Держреєстру нерухомих пам'яток України

Міністерство культури України занесло один із корпусів Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" в Києві до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Згідно з наказом №608 від 26 травня, до реєстру за категорією об’єкт культурної спадщини місцевого значення внесено "Амбулаторію безкоштовної лікарні 1899-1901 рр." за адресою вул. Чорновола В’ячеслава, 28/1, де нині функціонує корпус №9 лікарні "Охматдит".

Як повідомляли раніше в Міністерстві охорони здоров’я, адміністративний корпус НДСЛ "Охматдит" – це пам’ятка архітектури, яка зазнала пошкоджень унаслідок російської ракетної атаки 8 липня 2024 року.

Теги: #охматдит #памятки #мінкультури

