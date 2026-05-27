Інтерфакс-Україна
Культура
11:53 27.05.2026

Рада встановила День української музики щорічно у третю суботу вересня

1 хв читати
Рада встановила День української музики щорічно у третю суботу вересня
Фото: www.radiosvoboda.org

Верховна Рада схвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №15206 щодо встановлення у третю суботу вересня щорічного державного свята – Дня української музики.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", під час пленарного засідання в середу, 27 червня, рішення підтримали 292 народні депутати, жодного голосу проти.

Як повідомлялося, проєкт постанови №15053 було зареєстровано у Верховній Раді 3 березня.

Як зазначається у пояснювальній записці, вибір цієї дати має історичне та символічне значення. Дата пов’язана з подіями фестивалю "Червона Рута" 1989 року в Чернівцях, коли 24 вересня на закритті фестивалю вперше публічно прозвучав заборонений тоді гімн "Ще не вмерла Україна". Події фестивалю широко висвітлювалися західними радіостанціями, що допомогло привернути увагу світової спільноти до прагнень українського народу. Ініціатива щодо встановлення Дня української музики була висловлена представниками музичної індустрії під час зустрічі з керівництвом Верховної Ради 18 вересня 2025 року.

Серед авторів проєкту постанови – Олександр Санченко (фракція "Слуга народу"), Микола Княжицький ("Європейська солідарність"), голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

1-й Всеукраїнський фестиваль сучасної пісні та популярної музики "Червона рута" відбувся 17-24 вересня 1989 року у Чернівцях.

Теги: #день_української_музики #свято

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:33 27.05.2026
В Україні День Сил спеціальних операцій, Зеленський привітав воїнів

В Україні День Сил спеціальних операцій, Зеленський привітав воїнів

08:24 27.05.2026
Зеленський привітав усіх мусульман з національним святом Курбан-байрам, також згадав Крим

Зеленський привітав усіх мусульман з національним святом Курбан-байрам, також згадав Крим

20:52 26.05.2026
День працівника органу державного фінансового контролю буде відзначатись щороку 29 липня – указ

День працівника органу державного фінансового контролю буде відзначатись щороку 29 липня – указ

10:05 06.05.2026
Президент поздоровив захисників України з Днем піхотинця

Президент поздоровив захисників України з Днем піхотинця

16:36 10.04.2026
Великодній кошик, мамина паска і дорога додому: зірки розповіли, що для них означає свято

Великодній кошик, мамина паска і дорога додому: зірки розповіли, що для них означає свято

09:43 26.03.2026
Зеленський у 12-ту річницю створення Нацгвардії: Пишаємося кожним і кожною, хто воює заради України

Зеленський у 12-ту річницю створення Нацгвардії: Пишаємося кожним і кожною, хто воює заради України

10:53 15.03.2026
Свириденко привітала працівників ЖКГ із професійним святом

Свириденко привітала працівників ЖКГ із професійним святом

14:15 19.02.2026
В Україні хочуть запровадити День української музики

В Україні хочуть запровадити День української музики

15:03 24.12.2025
Кабмін пропонує встановити в Україні 7 січня Днем програміста

Кабмін пропонує встановити в Україні 7 січня Днем програміста

11:56 06.12.2025
Сирський у День ЗСУ: Не маємо права повторити помилки сторічної давнини, мусимо вистояти і обов’язково вистоїмо

Сирський у День ЗСУ: Не маємо права повторити помилки сторічної давнини, мусимо вистояти і обов’язково вистоїмо

ВАЖЛИВЕ

Бережна: Це наймасштабніша серія пошкоджень культурних закладів Києва за часи вторгнення

Leléka після завершення "Євробачення-2026":Ми звучали гідно, потрапили в ТОП-10, показали бандуру і поставили рекорд

Болгарія перемогла в "Євробаченні-2026", Україна посіла 9 місце

Leléka зі сцени у фіналі "Євробачення-2026": Слава Україні!

У другому півфіналі визначено 10 останніх учасників фіналу "Євробачення-2026", Україна пройшла далі

ОСТАННЄ

Стіна не витримала, мозаїка виявилась стійкішою: зруйнований ракетою культурний простір Hinaus у Києві планує відбудуватись

Мінкультури занесло один із корпусів Охматдиту до Держреєстру нерухомих пам'яток України

Кабмін затвердив перелік 120 експертів програми "Тисячовесна"

Бережна: Якщо на "Тисячовесну" подадуться "Курган & Agregat" – прекрасно, ми чекаємо

У Києві відкрився 14-й фестиваль "Тиждень австрійського кіно"

У Києві пройде найбільший фестиваль попкультури України FANCON 2026

В Ірпені відбудеться пресконференція до благодійного фестивалю "Амбасадори Дитинства"

В МЦКМ постраждали 320 вікон, 100 дверей та 250 світильників – артдиректорка Atlas Festival

До Києво-Печерської лаври передали мобільну станцію для цифрового збереження культурної спадщини

Фінальний пітчинг проєкту "Тисячовесна" відбудеться 12 –16 серпня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА