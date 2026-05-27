Рада встановила День української музики щорічно у третю суботу вересня

Верховна Рада схвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №15206 щодо встановлення у третю суботу вересня щорічного державного свята – Дня української музики.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", під час пленарного засідання в середу, 27 червня, рішення підтримали 292 народні депутати, жодного голосу проти.

Як повідомлялося, проєкт постанови №15053 було зареєстровано у Верховній Раді 3 березня.

Як зазначається у пояснювальній записці, вибір цієї дати має історичне та символічне значення. Дата пов’язана з подіями фестивалю "Червона Рута" 1989 року в Чернівцях, коли 24 вересня на закритті фестивалю вперше публічно прозвучав заборонений тоді гімн "Ще не вмерла Україна". Події фестивалю широко висвітлювалися західними радіостанціями, що допомогло привернути увагу світової спільноти до прагнень українського народу. Ініціатива щодо встановлення Дня української музики була висловлена представниками музичної індустрії під час зустрічі з керівництвом Верховної Ради 18 вересня 2025 року.

Серед авторів проєкту постанови – Олександр Санченко (фракція "Слуга народу"), Микола Княжицький ("Європейська солідарність"), голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

1-й Всеукраїнський фестиваль сучасної пісні та популярної музики "Червона рута" відбувся 17-24 вересня 1989 року у Чернівцях.