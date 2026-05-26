Інтерфакс-Україна
Культура
18:24 26.05.2026

Бережна: Якщо на "Тисячовесну" подадуться "Курган & Agregat" – прекрасно, ми чекаємо

Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна розповіла, чиїх заявок серед українських музикантів чекає на проєкті підтримки культурного продукту "Тисячовесна".

"Я не буду оголошувати, хто подався, щоб не робити комусь перевагу… Але тим не менше, якщо подадуться Аміл, Раміл і Жека – "Курган & Agregat" – прекрасно, ми чекаємо, музика також є", – сказала Бережна на токшоу "Вдома краще!", яке створили Міністерство молоді та спорту спільно з Офісом президента України.

Вона зауважила, що дуже сподівається, що заявку також подасть український реп-виконавець, поет, прозаїк і журналіст Міша Правильний.

"Курган & Agregat" – це український хіп-хоп гурт із Харківської області. Учасниками гурту є Євгеній Володченко, Аміл і Раміл Насірови. В лютому 2026 року президент України Володимир Зеленський відзначив учасників гурту "Курган & Agregat" орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту (раніше "1000 годин українського контенту", тепер – "Тисячовесна"). Прийом заявок триватиме до 4 червня, а фінальний пітчинг проєкту відбудеться 12 –16 серпня.

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, у цьому році на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн.

Бережна також повідомила, що міністерство пропонуватиме закласти кошти на програму "Тисячовесна" в державному бюджеті на 2027 рік.

