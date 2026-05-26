У Києві відкрився 14-й фестиваль "Тиждень австрійського кіно"

Фото: Посольства Австрії.

У столичному кінотеатрі "Жовтень" відбулося відкриття 14-го фестивалю "Тиждень австрійського кіно", який проходитиме у Києві до 27 травня, а згодом буде представлений також у Львові, Чернівцях та Дніпрі, повідомляє агенству посольство.

"У нинішній дуже складній для України ситуації відзначення мистецького самовираження та організація культурних і соціальних заходів є важливим внеском у триваючу боротьбу за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України", – зазначив Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Австрія в Україні Роберт Мартін Мюллер під час церемонії відкриття.

Фестиваль організовано за підтримки Посольства Австрії в Україні спільно з Артхаус Трафік та за участі генерального партнера – AMIC ENERGY. На відкриття завітали представники дипломатичного корпусу, а також колишня посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, представники благодійних і громадських організацій, зокрема Dignitas, Фонд Сергія Притули, Український католицький університет та Superhumans Center.

Кіноогляд відкрився історичною драмою Сісі і я режисерки Фрауке Фінстервальдер за участю Сандра Гюллер у головній ролі. Раніше стрічка була представлена у програмі Берлінський міжнародний кінофестиваль.

Організатори повідомили, що фестиваль традиційно матиме благодійну складову: прибуток від продажу квитків буде подвоєний AMIC ENERGY та спрямований на підтримку пацієнтів центру Superhumans Center . Також у межах події заплановані спеціальні кінопокази для відвідувачів центру.

"Сьогодні, коли Україна проходить через надзвичайно важкі випробування, культура й мистецтво набувають особливого значення… Найбільша сила України – її люди: сміливі, талановиті, незламні", – зазначив генеральний директор AMIC ENERGY в Україні Гінтарас Маціяускас.

До фестивальної програми увійшли п’ять стрічок – учасників міжнародних кінофорумів, серед яких Венеційський міжнародний кінофестиваль та Міжнародний кінофестиваль у Локарно:

— Сісі і я;

— Роуз;

— Найсамотніша людина в місті;

— Кривава графиня;

— Бабине літо.

Фестиваль "Тиждень австрійського кіно" проводиться в Україні щороку та знайомить українських глядачів із сучасним австрійським кінематографом.