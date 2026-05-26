11:03 26.05.2026

У Києві пройде найбільший фестиваль попкультури України FANCON 2026

У Київ 6–7 червня у Міжнародному виставковому центрі відбудеться фестиваль сучасної культури FANCON 2026, який організатори позиціонують як найбільший фестиваль попкультури в Україні, повідомляють організатори.

"Сьогодні це потужна платформа для самовираження, нових знайомств, розвитку різноманітного українського контенту та нових можливостей для зростання", - цитують організатори СЕО та співзасновника фестивалю Аркадія Медведєва.

Як повідомляють організатори, цьогоріч площу заходу збільшили до 27 тис. кв. м, заплановано сім тематичних сцен, а очікувана кількість відвідувачів перевищить 40 тис. осіб.

У програмі фестивалю - Cosplay & K-Pop Cover Dance Show із рекордним призовим фондом 240 тис. грн, музичні виступи, сектор відеоігор із турнірами, зона реслінгу Varia Wrestling, понад 1000 кв. м настільних і рольових ігор, алея художників, тематичні фотозони та автограф-сесії.

Серед заявлених гостей - Алан Бадоєв, Ольга Навроцька, Максим Кідрук, Юля Юріна, Karta Svitu, а також міжнародні учасники, зокрема Mickey Lewis та Maul Cosplay. Окремою частиною фестивалю стане благодійна складова - цього року організатори планують збір коштів на потреби 3-тя окрема штурмова бригада спільно з блогером OLDboi та благодійним фондом "Свій за Свого". За даними організаторів, торік фестиваль відвідали понад 36 тис. осіб, а загальна сума благодійних зборів перевищила 3,5 млн грн.

11:09 25.05.2026
Від "Золотої пальми" до Гран-прі: стали відомі всі переможці Каннського кінофестивалю-2026

19:21 23.05.2026
У Сербії на фестивалі документального кіно покажуть понад 100 фільмів, зокрема стрічки про Україну

14:40 22.05.2026
Фестиваль Миколайчук OPEN оголосив міжнародний повнометражний конкурс

23:15 21.05.2026
Фестиваль малих виноробів "Винохід" проходитиме у Києві 23 та 24 травня

13:32 13.05.2026
У Києві 17 травня вперше відбудеться етнофестиваль "Віднайдені"

10:09 08.05.2026
У Києві покажуть першу в Україні виставу у жанрі ракуго в межах DRAMAN fest

15:49 03.04.2026
Фінальний пітчинг проєктів по програмі "Тисячовесна" буде в серпні у форматі фестивалю – Ковальська

11:07 01.04.2026
6 червня в Києві пройде третій фестиваль документалістики "Війна в об’єктиві"

17:22 17.03.2026
У Кам’янці-Подільському відбудеться літературний фестиваль “Поділля Open”

