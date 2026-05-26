В Ірпені відбудеться пресконференція до благодійного фестивалю "Амбасадори Дитинства"

В Ірпінь у середу, 27 травня, відбудеться пресконференція, присвячена проведенню 28-го благодійного фестивалю "Амбасадори Дитинства", повідомляє пресслужба Ірпінської міської ради.

"До зіркового концерту в межах фестивалю долучаться понад 30 відомих українських артистів", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, сам фестиваль відбудеться 31 травня у парку Незнайка в Ірпені. Для дітей організують майстер-класи, розважальну програму та зустрічі з блогерами.

У концертній програмі заявлені alyona alyona, BRYKULETS, Люся Кава, Софія Нерсесян, KOVALEVA, Андрій Безкровний, Амадор Лопес та інші виконавці. Під час пресконференції організатори представлять місію фестивалю та деталі проведення заходу. Спікерами стануть генеральний продюсер і голова оргкомітету фестивалю Василь Котляров, виконавчий продюсер Артем Щеблікін та перший заступник Ірпінського міського голови Олександр Пащинський. Пресконференція розпочнеться о 13:00 у приміщенні Ірпінської міської ради.

Фестиваль "Амбасадори Дитинства" проводиться як благодійна ініціатива для дітей.