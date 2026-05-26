Інтерфакс-Україна
Культура
10:58 26.05.2026

В Ірпені відбудеться пресконференція до благодійного фестивалю "Амбасадори Дитинства"

1 хв читати
В Ірпені відбудеться пресконференція до благодійного фестивалю "Амбасадори Дитинства"
Фото: Вікіпедія

В Ірпінь у середу, 27 травня, відбудеться пресконференція, присвячена проведенню 28-го благодійного фестивалю "Амбасадори Дитинства", повідомляє пресслужба Ірпінської міської ради.

"До зіркового концерту в межах фестивалю долучаться понад 30 відомих українських артистів", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, сам фестиваль відбудеться 31 травня у парку Незнайка в Ірпені. Для дітей організують майстер-класи, розважальну програму та зустрічі з блогерами.

У концертній програмі заявлені alyona alyona, BRYKULETS, Люся Кава, Софія Нерсесян, KOVALEVA, Андрій Безкровний, Амадор Лопес та інші виконавці. Під час пресконференції організатори представлять місію фестивалю та деталі проведення заходу. Спікерами стануть генеральний продюсер і голова оргкомітету фестивалю Василь Котляров, виконавчий продюсер Артем Щеблікін та перший заступник Ірпінського міського голови Олександр Пащинський. Пресконференція розпочнеться о 13:00 у приміщенні Ірпінської міської ради.

Фестиваль "Амбасадори Дитинства" проводиться як благодійна ініціатива для дітей.

Теги: #амбасадори_дитинства #ірпінь

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:09 17.04.2026
Оголошено підозри за розтрату бюджетних коштів при будівництві Алеї Пам'яті Захисників України в Ірпені

Оголошено підозри за розтрату бюджетних коштів при будівництві Алеї Пам'яті Захисників України в Ірпені

16:10 08.04.2026
Прокуратура Київщини вимагає через суд ліквідувати сміттєзвалище в Ірпені, яке створює загрозу для здоров'я людей

Прокуратура Київщини вимагає через суд ліквідувати сміттєзвалище в Ірпені, яке створює загрозу для здоров'я людей

20:40 13.01.2026
В Ірпені водопостачання та водовідведення функціонує в штатному режимі – ОВА

В Ірпені водопостачання та водовідведення функціонує в штатному режимі – ОВА

18:39 13.01.2026
Свириденко доручила повідомити про потреби інфраструктури в резервному живленні і відновити водопостачання в Ірпені

Свириденко доручила повідомити про потреби інфраструктури в резервному живленні і відновити водопостачання в Ірпені

09:02 13.01.2026
Ірпінь повністю знеструмлений через ворожу атаку, в місті працюють над відновленням е/е

Ірпінь повністю знеструмлений через ворожу атаку, в місті працюють над відновленням е/е

10:56 19.08.2025
"Сільпо" відкриє супермаркет у Ірпені площею 3,4 тис кв м

"Сільпо" відкриє супермаркет у Ірпені площею 3,4 тис кв м

12:33 29.07.2025
Ірпінська міськрада проголосувала за дострокове припинення повноважень мера Маркушина

Ірпінська міськрада проголосувала за дострокове припинення повноважень мера Маркушина

15:13 16.06.2025
Швеція через НЕФКО підтримує пілотний проєкт з екологічного поводження з відходами після відбудови та знесення в Ірпені

Швеція через НЕФКО підтримує пілотний проєкт з екологічного поводження з відходами після відбудови та знесення в Ірпені

20:24 28.05.2025
Податковий університет в Ірпені відбудують за проєктом канадської компанії Stantec

Податковий університет в Ірпені відбудують за проєктом канадської компанії Stantec

18:37 02.05.2025
Азербайджан допоміг у відновленні міської поліклініки в Ірпені

Азербайджан допоміг у відновленні міської поліклініки в Ірпені

ВАЖЛИВЕ

Бережна: Це наймасштабніша серія пошкоджень культурних закладів Києва за часи вторгнення

Leléka після завершення "Євробачення-2026":Ми звучали гідно, потрапили в ТОП-10, показали бандуру і поставили рекорд

Болгарія перемогла в "Євробаченні-2026", Україна посіла 9 місце

Leléka зі сцени у фіналі "Євробачення-2026": Слава Україні!

У другому півфіналі визначено 10 останніх учасників фіналу "Євробачення-2026", Україна пройшла далі

ОСТАННЄ

У Києві пройде найбільший фестиваль попкультури України FANCON 2026

В МЦКМ постраждали 320 вікон, 100 дверей та 250 світильників – артдиректорка Atlas Festival

До Києво-Печерської лаври передали мобільну станцію для цифрового збереження культурної спадщини

Фінальний пітчинг проєкту "Тисячовесна" відбудеться 12 –16 серпня

У Сербії відкриють виставку української писанки як символ культурного діалогу між країнами

У Єревані створили найбільшу у світі вишиванку-накидку для пам’ятника Шевченку

Кабмін запровадив єдиний підхід до оцінювання доступності та зрозумілості інформації органів влади

У "Шоколадному будинку" відкрили постійну виставку Івана Марчука з музейних колекцій України

Як народжувалася українська державність: у Києві відкриють виставку до ювілею "Просвіти"

Львівський звукорежисер став першим в історії України лауреатом Latin Grammy

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА