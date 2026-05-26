10:38 26.05.2026

До Києво-Печерської лаври передали мобільну станцію для цифрового збереження культурної спадщини

Фото: пресслужба заповідника

Національний заповідник Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" отримав мобільну станцію цифровізації Ark III, призначену для 3D-сканування та фотограмметрії об’єктів культурної спадщини, що перебувають під загрозою через війну, повідомляє агенству пресслужба заповідника.

"Ми всі вже давно зрозуміли, що ця війна точиться не за нашу територію, а за нашу історію, нашу ідентичність, мову, літературу і все те, що формує наше відчуття себе як українців", - навела пресслужба слова заступниці міністра культури України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Анастасія Бондар.

Як зазначається, передача комплексу відкриває новий етап міжнародної ініціативи Ark for Ukraine, спрямованої на цифрове збереження української культурної спадщини. Проєкт реалізується в межах ініціативи "Підтримай українську культуру", започаткованої Міністерством культури України спільно з Національний музей Чеської Республіки та за підтримки Фундації родини Карела Комарека.

У пресслужбі уточнили, що мобільна станція створена на базі автомобіля Volkswagen Crafter та оснащена сучасними системами 3D-сканування і фотограмметрії. Комплекс дозволить створювати високоточні цифрові копії музейних предметів і пам’яток безпосередньо на місці їхнього зберігання.

За словами генерального директора заповідника Максим Остапенко, обладнання працюватиме не лише для Лаври, а й стане доступним для інших музеїв України, зокрема установ поблизу лінії фронту або тих, що були евакуйовані.

"Це дуже важливий крок допомоги та справжньої солідарності з музеями, які сьогодні цього найбільше потребують", - цитує Остапенка пресслужба.

У заповіднику нагадали, що Києво-Печерська лавра є об’єктом Світової спадщини ЮНЕСКО та найбільшим музейним комплексом України, колекції якого налічують понад 70 тис. експонатів, серед яких ікони, стародруки, археологічні та сакральні артефакти.

З початку повномасштабного вторгнення РФ сотні культурних об’єктів України зазнали пошкоджень або були зруйновані.

