Інтерфакс-Україна
Культура
10:44 26.05.2026

В МЦКМ постраждали 320 вікон, 100 дверей та 250 світильників – артдиректорка Atlas Festival

Міжнародний центр культури і мистецтв (МЦКМ), який раніше мав назву Жовтневий палац, вже почали відновлювати після обстрілу 24 травня, повідомила артдиректорка Atlas Festival Тетяна Могила.

"МЦКМ. Всередині (головна зала – ІФ-У) все ціле, сьогодні зробили хімчистку всієї зали. Бригада з 35 людей в дві зміни працює на локації. Вдячність кожному", – написала Могила в соцмережі Instagram у вівторок.

За її словами, внаслідок атаки РФ на Київ 24 травня, постраждала історична будівля МЦКМ: зруйновано 320 вікон, що не підлягають реставрації, 100 дверей, розбито близько 250 світильників. Вже проведено дослідження стану стін, світильників та електрики у залі. Наразі проводяться ремонтно-прибиральні роботи з розчищення приміщень від тисяч уламків скла та зруйнованих конструкцій.

"Своїми силами закриваємо бригади по розчищенню локації від уламків та скла, дах майже весь пошкоджений, затягується тимчасово брезентом та дошкою. Вінка затягуються плівкою та в деяких місцях ДСП", – написала артдиректорка Atlas Festival.

Вона додала, що наразі команда, що займається усуненням наслідків, у пошуку партнерів для виготовлення дверей та вікон.

Крім того, за словами Могили, МЦКМ вже 27 травня відновить роботу та відчинить двері для проведення подій.

Також у попередньому дописі Могила зазначила, що внаслідок пошкоджень фасад та периметр МЦКМ потребують масштабних відновлювальних робіт.

"Ми будемо щиро вдячні міжнародним інституціям, партнерам, бізнесу та всім, хто готовий долучитися до відновлення МЦКМ. Для нас надзвичайно важливо завершити першочергові роботи до початку опалювального сезону та зберегти цю історичну пам'ятку у центрі Києва", – підкреслила вона.

Будівля була зведена у 1838-42 рр за проєктом архітектора Вікентія Беретті як корпус Київського інституту шляхетних дівчат. Згодом там працювали різні державні установи. У його стінах НКВС розстрілювали представників української інтелігенції, а під час Другої світової війни приміщення використовувало німецьке гестапо. У 1979 році будівля набула статусу пам'ятки національного значення, у ній виступали видатні діячі української культури та відомі на весь світ ансамблі, і в останні роки вона використовується як один з основних концертних залів країни.

У 2022 році "Жовтневий палац" був переданий в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) під час розслідування Державного бюро розслідувань (ДБР) щодо неправомірної передачі права власності на державне майно профспілкам.

4 липня 2025 року засновник фестивалю Atlas Weekend, концертного клубу Atlas, концертної агенції PMK та AConcert, Дмитро Сидоренко повідомив, що з 3 липня 2025 року розпочалась "нова глава в історії МЦКМ", адже його компанія "Комбінат Плюс" перемогла у конкурсі з відбору управителя об'єкта.

 

 

