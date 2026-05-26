Фінальний пітчинг проєкту "Тисячовесна" відбудеться 12 –16 серпня

Фінальний пітчинг проєкту підтримки культурного продукту "Тисячовесна" відбудеться 12 –16 серпня, повідомили в Міністерстві культури України.

"Міністерство культури України продовжило термін прийому заявок на участь у національній ініціативі "Тисячовесна" до 4 червня (раніше було до 28 травня – ІФ-У). Це дає представникам культурної спільноти додатковий час, щоб подати свої проєкти та отримати можливість залучити до 100% фінансування на їх реалізацію", – йдеться в повідомленні Мінкультури.

У зв'язку з продовженням терміну подання заявок оновилися й дати наступних етапів відбору: 5 – 12 червня відбудеться технічний відбір; 17 червня – 28 липня буде експертне оцінювання; а фінальний пітчинг відбудеться 12 –16 серпня.

Раніше зазначалося, що фінальний етап пітчингу буде в форматі фестивалю, де претенденти будуть фізично представляти свої проєкти.

Для організації і проведення конкурсів будуть створені конкурсні комісії за сімома напрямками.

Зокрема, Міністерством культури – комісія з відбору аудіовізуальних шоу та відеороликів для соціальних мереж; Державним агентством з питань кіно – з відбору аудіовізуальних проектів (ігрові фільми та серіали), з відбору аудіовізуальних проектів (неігрові (документальні) фільми та серіали), з відбору аудіовізуальних проектів (фільми для дитячої аудиторії та анімація); Державним агентством України з питань мистецтв та мистецької освіти – з відбору проектів у сфері сучасної музики, з відбору проектів у сфері перформативного мистецтва, з відбору проектів у сфері візуального мистецтва.

Кожну заявку оцінюватимуть 5 експертів за чіткою системою з 10 критеріїв, серед яких: відповідність тематиці програми, обґрунтованість кошторису, професійність команди, потенціал дистрибуції, художня та змістовна цінність, оригінальність та інноваційність, соціальна значущість і вплив, дотримання принципів інклюзії та рівності, реалістичність реалізації та досвід команди у подібних проєктах.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту (раніше "1000 годин українського контенту", тепер – "Тисячовесна").

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем'єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, у цьому році на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн.

Бережна також повідомила, що міністерство пропонуватиме закласти кошти на програму "Тисячовесна" в державному бюджеті на 2027 рік.