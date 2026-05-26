10:13 26.05.2026

У Сербії відкриють виставку української писанки як символ культурного діалогу між країнами

У Новий Сад 26 травня відкриється виставка, присвячена 32-й річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Сербією. Експозицію представлять у культурному центрі міста, повідомляє телеграм канал "Сєрбський економіст".

"Виставка презентує українську традицію писанкарства - мистецтво розпису великодніх яєць, яке є важливою частиною культурної спадщини України та символом життя, оновлення й єдності", - повідомляє телеграм-канал "Сербський економіст".

Відкриття заплановане на 15:00 у культурному центрі Нового Сада за адресою Католичка порта, 5. Експозицію поділять на три тематичні блоки, кожен із яких розкриватиме окремі регіональні традиції української писанки.

Перший розділ - "Іканича: Маріупольська писанка" - буде присвячений культурній спадщині Приазов’я та об’єднає різні історичні періоди й мистецькі підходи.

Другий блок - "Писанка України" - представить роботи центральних регіонів, насамперед Київщини та Поділля, із характерною символікою та орнаментами.

Третій розділ - "Сорокопуть", або "Козацькі луги", презентуватиме територіальні писанки Одеської області.

Як зазначається, виставка має не лише культурне, а й дипломатичне значення та відбувається на тлі активізації українсько-сербських контактів, зокрема переговорів щодо відновлення роботи над угодою про вільну торгівлю та проведення українсько-сербського бізнес-форуму в Белград.

У 2026 році виповнюється 32 роки з моменту встановлення дипломатичних відносин між Україною та Сербією.

