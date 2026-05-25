У Єревані створили найбільшу у світі вишиванку-накидку для пам’ятника Шевченку

У столиці Вірменія - Єревані, офіційно встановили світовий рекорд у категоріях "Вперше" та "Розміри" - найбільшою у світі стала створена вручну вишиванка-накидка для пам’ятника Тарас Шевченко, повідомляє Книга світових рекордів.

"Через висоту та розміри монумента було створено спеціальну вишиванку-накидку, яку щороку доповнюють новими орнаментами та елементами", - зазначили організатори.

Рекорд встановили ГО "Українці Вірменії" разом із мешканцями Єревана, які вже кілька років поспіль до Дня вишиванки одягають пам’ятник Кобзарю в український традиційний орнамент.

Накидку розміром 3,55 м у довжину та 2,25 м у ширину представили біля пам’ятника Шевченку. Ініціаторкою проєкту стала голова ГО "Українці Вірменії" Олена Шевчук.

Організатори наголошують, що ініціатива стала символом української громади у Вірменії та щороку привертає увагу місцевих мешканців, дипломатів і гостей міста.