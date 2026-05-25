У "Шоколадному будинку" відкрили постійну виставку Івана Марчука з музейних колекцій України

У Мистецькому центрі Шоколадний будинок відкрилася постійна виставка творів народного художника України Іван Марчук, сформована з музейних колекцій одинадцяти установ України. Експозиція стала першою масштабною презентацією творчості митця в історичній будівлі після її відновлення роботи для відвідувачів - уперше з 2022 року, повідомляє агенції пресслужба виставки.

"Президент України ініціював створення Музею Івана Марчука. Ми працюємо над цим проєктом, і він обов’язково відбудеться. На жаль, війна не дає можливості реалізувати його швидко, тому є об’єктивні затримки з відкриттям музею. Доки він не з’явиться, працюватиме постійний виставковий проєкт, щоб кожен киянин і гість столиці міг прийти й ознайомитися з творчістю Івана Марчука", — повідомила заступниця керівника Офісу Президента Олена Ковальська.

У музейному просторі представлені твори з фондів музеїв Києва, Львова, Сум, Луцька, Івано-Франківська та Канева. Експозиція охоплює творчий шлях художника від кінця 1960-х років до сьогодення, із фокусом на період 1980–2000-х років, який вважається одним із ключових у формуванні авторського стилю митця.

Центральним акцентом виставки стала "Шевченкіана" — єдиний тематичний цикл у творчості Марчука, усі роботи якого перебувають у музейних колекціях. Саме за цей цикл художник отримав Національна премія України імені Тараса Шевченка.

Серед представлених експонатів — портрет Богдан Ступка (1971) із колекції Національний художній музей України, створений для фільму Осяяння, а також добірка українських пейзажів, виконаних у техніці пльонтанізму. Окремо для експозиції художник передав три нові роботи — абстрактні полотна, створені у Відні у 2024 році.

"До 90-річчя знаного українського художника ми дослідили колекції державних і муніципальних музеїв, які зберігають його твори, відібрали найбільш знакові й сьогодні пропонуємо до осмислення 40 із них. Водночас цей проєкт став імпульсом до повернення в активне культурне життя столиці історичного маєтку та архітектурної перлини", — зазначила в.о. генерального директора Національний музей "Київська картинна галерея" Оксана Підсуха.

Проєкт також доповнюють імерсивна проєкція за мотивами робіт художника та архівні матеріали, присвячені його життю й творчості.

Виставку реалізовано за ініціативи Офісу Президента України та за підтримки Міністерства культури України. Організаторами виступили Музейно-культурний центр сучасного мистецтва Івана Марчука, Національний художній музей України, Національний музей "Київська картинна галерея" та Мистецький центр "Шоколадний будинок".