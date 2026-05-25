Кабмін запровадив єдиний підхід до оцінювання доступності та зрозумілості інформації органів влади

Тетяна Бережна, віцепрем'єр-міністр з питань гуманітарної політики, міністр культури України. 09.02.2026

Кабінет міністрів України підтримав підготовлені Міністерством культури України зміни до рекомендацій про викладення інформації органами влади простою та зрозумілою мовою.

"Робимо державну комунікацію зрозумілою для кожного та кожної, незалежно від віку, життєвих обставин чи рівня сприйняття інформації. Впроваджуємо системний підхід до оцінювання доступності державної комунікації, щоб державні рішення, права, можливості та послуги були всім доступними", цитує віцепрем’єр-міністерку з гуманітарної політики України – міністерку культури Тетяну Бережну прес-служба.

Зазначається, що рішення передбачає запровадження єдиного підходу до оцінювання доступності та зрозумілості інформації, яку публікують державні органи та органи місцевого самоврядування.

Передбачається, що органи влади щороку здійснюватимуть самооцінювання своїх комунікацій із громадянами та подаватимуть результати до Мінкультури.

Очікується, що зміни допоможуть зробити державну комунікацію більш зрозумілою для всіх людей, зокрема: людей старшого віку; людей із різними рівнями сприйняття інформації; тих, хто пережив стрес або травматичний досвід.