Інтерфакс-Україна
Культура
14:40 25.05.2026

Кабмін запровадив єдиний підхід до оцінювання доступності та зрозумілості інформації органів влади

1 хв читати
Тетяна Бережна, віцепрем'єр-міністр з питань гуманітарної політики, міністр культури України. 09.02.2026
Тетяна Бережна, віцепрем'єр-міністр з питань гуманітарної політики, міністр культури України. 09.02.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Кабінет міністрів України підтримав підготовлені Міністерством культури України зміни до рекомендацій про викладення інформації органами влади простою та зрозумілою мовою.

"Робимо державну комунікацію зрозумілою для кожного та кожної, незалежно від віку, життєвих обставин чи рівня сприйняття інформації. Впроваджуємо системний підхід до оцінювання доступності державної комунікації, щоб державні рішення, права, можливості та послуги були всім доступними", цитує віцепрем’єр-міністерку з гуманітарної політики України – міністерку культури Тетяну Бережну прес-служба.

Зазначається, що рішення передбачає запровадження єдиного підходу до оцінювання доступності та зрозумілості інформації, яку публікують державні органи та органи місцевого самоврядування. 

Передбачається, що органи влади щороку здійснюватимуть самооцінювання своїх комунікацій із громадянами та подаватимуть результати до Мінкультури.

Очікується, що зміни допоможуть зробити державну комунікацію більш зрозумілою для всіх людей, зокрема: людей старшого віку; людей із різними рівнями сприйняття інформації; тих, хто пережив стрес або травматичний досвід.

Теги: #бережна #доступність #мінкульт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:16 24.05.2026
Бережна: Це наймасштабніша серія пошкоджень культурних закладів Києва за часи вторгнення

Бережна: Це наймасштабніша серія пошкоджень культурних закладів Києва за часи вторгнення

18:48 22.05.2026
Бережна: до експертів "Тисячовесни" додалися Горова, Братищенко, Кукрі, Сасковець, Швед і Дзундза

Бережна: до експертів "Тисячовесни" додалися Горова, Братищенко, Кукрі, Сасковець, Швед і Дзундза

18:00 18.05.2026
Розроблено рекомендації щодо оцінювання проєктів та процедури жеребкування по "Тисячовесні" – Мінкультури

Розроблено рекомендації щодо оцінювання проєктів та процедури жеребкування по "Тисячовесні" – Мінкультури

16:29 15.05.2026
Російський обстріл пошкодив захисне укриття музею Сковороди на Харківщині – Мінкультури

Російський обстріл пошкодив захисне укриття музею Сковороди на Харківщині – Мінкультури

21:29 13.05.2026
Майнові права інтелектуальної власності на культпродукт в рамках "Тисячовесни" належатимуть творцям – Бережна

Майнові права інтелектуальної власності на культпродукт в рамках "Тисячовесни" належатимуть творцям – Бережна

13:48 13.05.2026
Мінкультури внесло російського блогера Штефанова до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

Мінкультури внесло російського блогера Штефанова до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

10:56 13.05.2026
Майже 1,8 тис. пам'яток та понад 2,5 тис. об'єктів культінфраструктури постраждало через агресію РФ – Мінкультури

Майже 1,8 тис. пам'яток та понад 2,5 тис. об'єктів культінфраструктури постраждало через агресію РФ – Мінкультури

10:50 13.05.2026
Культурний комплекс "Прекукутень-Аріушд-Кукутень-Трипілля" включено до Попереднього списку ЮНЕСКО

Культурний комплекс "Прекукутень-Аріушд-Кукутень-Трипілля" включено до Попереднього списку ЮНЕСКО

11:47 12.05.2026
Бережна: до експертів "Тисячовесни" додалися Марікуца, Таллер, Царик, Фалілеєва, Голубєва, Зайончковська, Сліпченко, Буковська, Першко і Панченко

Бережна: до експертів "Тисячовесни" додалися Марікуца, Таллер, Царик, Фалілеєва, Голубєва, Зайончковська, Сліпченко, Буковська, Першко і Панченко

12:50 10.05.2026
Бережна підтримує ідею встановлення пам'ятнику Мазепі у Києві

Бережна підтримує ідею встановлення пам'ятнику Мазепі у Києві

ВАЖЛИВЕ

Бережна: Це наймасштабніша серія пошкоджень культурних закладів Києва за часи вторгнення

Leléka після завершення "Євробачення-2026":Ми звучали гідно, потрапили в ТОП-10, показали бандуру і поставили рекорд

Болгарія перемогла в "Євробаченні-2026", Україна посіла 9 місце

Leléka зі сцени у фіналі "Євробачення-2026": Слава Україні!

У другому півфіналі визначено 10 останніх учасників фіналу "Євробачення-2026", Україна пройшла далі

ОСТАННЄ

Як народжувалася українська державність: у Києві відкриють виставку до ювілею "Просвіти"

Львівський звукорежисер став першим в історії України лауреатом Latin Grammy

Культура, що об’єднує: в Одесі відбувся фестиваль болгарської громади

Від "Золотої пальми" до Гран-прі: стали відомі всі переможці Каннського кінофестивалю-2026

Держкіно повідомило про завершення роботи над історико-політичним трилером "СЛАВА" про вбивство Бандери

У Любліні вшанували 100-ті роковини смерті Симона Петлюри

МВС: Музей "Чорнобиль" тимчасово припинив роботу, триває ліквідація наслідків ворожої атаки

Книгарню "Є" на Подолі пошкоджено внаслідок російського обстрілу

Мала опера в Києві постраждала внаслідок російського обстрілу

Поштова станція та Церква Різдва Христового на Подолі в Києві постраждали внаслідок російського обстрілу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА