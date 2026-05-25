Як народжувалася українська державність: у Києві відкриють виставку до ювілею "Просвіти"

Фото: Український інститут національної пам’яті

Український інститут національної пам’яті запрошує на відкриття вуличної виставки "Київська “Просвіта” - 120 років", повідомляє інститут на своїй сторінці у Facebook.

"Київська “Просвіта” стала одним із головних осередків формування модерної української нації та середовищем, у якому визрівали ідеї майбутньої української державності", — зазначають організатори.

Відкриття експозиції відбудеться 27 травня о 12:00 у сквері між виходом зі станції метро Контрактова площа (вул. Спаська) та пам’ятником Григорій Сковорода.

Виставка присвячена історії першої легальної української громадської організації у Києві — товариства «Просвіта», заснованого 26 травня 1906 року. Проєкт розповідає про внесок організації у розвиток української освіти, культури, книговидання, театру та громадського життя початку ХХ століття.

Серед фундаторів київської "Просвіти" були Борис Грінченко, Микола Лисенко, Леся Українка, Сергій Єфремов, Модест Левицький та Людмила Березіна.

Як зазначають організатори, експозиція покаже, як товариство фактично виконувало частину функцій держави — поширювало освіту українською мовою, організовувало бібліотеки, лекції, театральні події та підтримувало розвиток української школи, попри переслідування та заборону російською імперською владою у 1910 році.

Окремий блок виставки присвячений історичній тяглості просвітянського руху — від відродження у 1917, 1941 і 1991 роках до сучасності, коли "Просвіта" продовжує працювати над зміцненням української ідентичності та збереженням національної пам’яті.

У відкритті візьмуть участь голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров, народний артист України Кирило Стеценко, письменник і журналіст Євген Букет та представники культурних і архівних інституцій.

Організаторами виставки виступили Український інститут національної пам’яті спільно з товариством "Просвіта" та партнерськими культурними установами.