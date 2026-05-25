Львівський звукорежисер став першим в історії України лауреатом Latin Grammy

Львівський звукорежисер Володимир Пунько отримав статуетку Latin Grammy за роботу над альбомом Y El Canto de Todas та став першим українським звукорежисером, який здобув цю нагороду. Про це лауреат повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Для мене честь сказати, що я - перший в історії України звукорежисер, який отримав таку нагороду", - зазначив Володимир.

У коментарях до допису звукорежисера друзі, колеги та підписники привітали його з історичною перемогою, назвавши нагороду закономірним визнанням багаторічної професійної роботи та таланту. Користувачі писали, що пишаються досягненням українця на міжнародному рівні, бажали нових творчих перемог і зазначали, що поява першої для України статуетки Latin Grammy у сфері звукорежисури є важливою подією для всієї української музичної індустрії та ще одним свідченням її присутності на світовій культурній мапі.

Нагороду присудили за участь у створенні альбому іспанського гітариста Рафаель Серраллет, записаного разом із Академічним симфонічним оркестром Львівська національна філармонія під керівництвом диригента Сергій Хоровець. Платівка здобула перемогу в категорії "Найкращий інструментальний альбом".

За словами звукорежисера, він відповідав за повний цикл створення звучання - від запису до фінального мастерингу, працюючи над поєднанням оркестрової точності та музичної виразності.

Проєкт об’єднав музичні традиції Латинської Америки, Іспанії та академічного симфонічного виконання. До альбому увійшли оркестрові інтерпретації творів латиноамериканських композиторок, де центральну роль відіграє гітара. Церемонія вручення Latin Grammy відбулася раніше у Лас-Вегас, однак сам Пунько не був присутній на нагородженні й отримав статуетку пізніше.

Latin Grammy Awards - одна з найпрестижніших міжнародних музичних премій, яку присуджує The Latin Recording Academy за досягнення у сфері латиноамериканської музики.