Культура, що об’єднує: в Одесі відбувся фестиваль болгарської громади

Фото: Одеська міська рада.

В Одесі до Дня святих братів Кирила і Мефодія відбувся болгарський етнофестиваль, який об’єднав творчі колективи, представників болгарської громади та гостей міста навколо традиційної музики, народних обрядів і культурної спадщини Бессарабії, повідомляє Одеська міська рада.

"24 травня - одне з найсвітліших болгарських свят, День святих братів Кирила і Мефодія — свято слов’янської писемності, освіти та культури", - зазначив генеральний консул Республіки Болгарія в Одесі Светослав Іванов.

Фестиваль відбувся у Міському саду Одеси та включав концертну програму, виступи народних ансамблів, демонстрацію традиційних болгарських обрядів і знайомство з елементами національної культури.

Однією з центральних подій стала реконструкція болгарських весільних традицій із виконанням обрядових танців, використанням традиційного хліба - погачі - та вина, що символізують добробут, гостинність і сімейний достаток.

Окрему увагу відвідувачів привернув виступ кукерів - учасників обрядового дійства у традиційних масках, хутряних костюмах і дзвонах, які за народними уявленнями символічно відганяють зло та приносять добробут.

Під час заходу також виступили ансамблі болгарської музики й танцю, дитячі творчі колективи та виконавці з Одеської області.

В.о. міського голови Одеси Ігор Коваль підкреслив значення освіти й культури для збереження національної ідентичності, а представники місцевої влади відзначили внесок болгарської громади у культурне різноманіття регіону.

Організаторами фестивалю виступили муніципальний театр ім. Саліка за підтримки Генерального консульства Болгарії в Одесі.

24 травня у Болгарії відзначають День святих Кирила і Мефодія - державне свято, присвячене слов’янській писемності, освіті та культурі. Болгарська громада є однією з найбільших національних спільнот Одеської області.