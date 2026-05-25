Від "Золотої пальми" до Гран-прі: стали відомі всі переможці Каннського кінофестивалю-2026

Фото: фейсбук українська кіноакадемія

У Франції завершився 79-й Каннський кінофестиваль, журі якого оголосило переможців основної конкурсної програми. Головну нагороду - "Золоту пальмову гілку" - отримала стрічка Fjord румунського режисера Крістіан Мунджу. Для режисера це вже друга перемога в Каннах після тріумфу у 2007 році, повідомляє французьке видання Le Monde.

"Цей рік ще раз показав, що кіно залишається способом говорити про суспільство, страхи та співіснування навіть у час глобальної напруги", — заявив Мунджу під час церемонії нагородження.

Фільм "Fjord" став англомовним дебютом режисера. Стрічка розповідає історію румунської сім’ї, яка переїжджає до Норвегії та опиняється у центрі конфлікту після втручання соціальних служб через звинувачення у неналежному вихованні дітей. Картина досліджує зіткнення традиційних цінностей і сучасної європейської моделі суспільства. Головні ролі виконали Себастіан Стен та Ренате Рейнсве.

Другу за значущістю нагороду фестивалю - Гран-прі - отримала стрічка "Minotau" російського режисера Андрій Звягінцев.

Приз журі дістався фільму The Dreamed Adventure режисерки Валеска Грізебах.

Нагороду за найкращу режисуру журі розділило між Павел Павліковський за фільм Fatherland та творчим дуетом Хав’єр Кальво і Хав’єр Амброссі за стрічку The Black Ball.

Найкращими акторками фестивалю стали Віржині Ефіра та Тао Окамото за ролі у фільмі All of a Sudden. Нагороду за найкращу чоловічу роль розділили Еммануель Маккія та Валентен Кампань за роботу у стрічці Coward. Приз за найкращий сценарій отримав Еммануель Марр за фільм A Man of His Time.

Цьогорічний фестиваль проходив на тлі дискусій про роль кіно в часи воєн, політичної турбулентності та суспільних змін — ці теми стали одними з ключових у конкурсній програмі.