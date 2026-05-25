10:48 25.05.2026

Держкіно повідомило про завершення роботи над історико-політичним трилером "СЛАВА" про вбивство Бандери

Роботу над повнометражним художнім фільмом "СЛАВА" режисера Денис Соболєв завершено, творча команда також презентувала офіційний постер стрічки, повідомляє Державне агентство України з питань кіно на своїй сторінці у Facebook.

"Ця драматична історія є дзеркалом нашого сьогодення: світ змінюється, але ворог та його цинічні методи залишаються незмінними", — зазначили творці стрічки.

Як повідомили у Держкіно, події фільму розгортаються у 1962 році в німецькому місті Карлсруе, де на лаві підсудних опиняється агент КДБ Богдан Сташинський - виконавець резонансного вбивства лідера ОУН Степан Бандера.

За сюжетом, дружина лідера ОУН Слава Стецько та Ярослав Стецько разом із однодумцями намагаються перетворити судовий процес над Сташинським на міжнародний трибунал над радянською системою політичних убивств.

У стрічці порушуються теми боротьби з політичним терором, міжнародної відповідальності та протистояння радянським спецслужбам, а також реакції західного світу на злочини тоталітарного режиму. Фільм створено компанією  Ganza Film за підтримки  Державного агентства України з питань кіно.

У жовтні 1959 року Степан Бандера був убитий у Мюнхен. У 1962 році під час судового процесу в Карлсруе Богдан Сташинський визнав причетність до вбивства та заявив про виконання наказів радянських спецслужб.

