10:41 25.05.2026

У Любліні вшанували 100-ті роковини смерті Симона Петлюри

Фото: фейсбук Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie

У польському Любліні відбулися заходи з нагоди 100-х роковин смерті головного отамана військ Української Народної Республіки Симон Петлюра, у межах яких пройшли панахида, покладання вінків, вечір пам’яті та культурна програма за участі української громади, повідомляє на своїй сторінці у Facebook Генеральне консульство України в Любліні.

"Симон Петлюра відіграв важливу роль у формуванні міжнародної позиції Української Народної Республіки, а його постать залишається символом лідерства, державотворення та жертовності в історії України", — наголосила під час вечора пам’яті голова Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин Ірина Матяш.

Пам’ятні заходи розпочалися панахидою за Симоном Петлюрою та воїнами Армії УНР, які поховані на православному кладовищі в Любліні. Богослужіння звершив настоятель православної парафії святителя Петра (Могили) у Любліні отець Андрій Конахович.

Учасники церемонії також поклали вінки до пам’ятника воїнам Української Народної Республіки та на могилі консула Михайла Лютого-Лютенка.

Згодом відбувся вечір пам’яті, присвячений постаті Симона Петлюри та його внеску в українське державотворення. Окремою частиною програми стала літературна композиція "Пам’ять, що єднає покоління: Симон Петлюра", яку представили українські діти та молодь Любліна. Під час заходу також виступив професор Роман Висоцький. Офіційні гості підкреслили важливість збереження історичної пам’яті та вшанування борців за незалежність України.

У заході взяли участь генеральний консул України в Любліні Олег Куц, представники Посольства України в Польщі, дипломатичного корпусу, наукових інституцій, української та польської громад.

25 травня 1926 року Симон Петлюра був убитий у Парижі. Він очолював Директорію УНР та був головним отаманом військ Української Народної Республіки, залишившись однією з ключових постатей українських визвольних змагань початку ХХ століття.

Бережна: Це наймасштабніша серія пошкоджень культурних закладів Києва за часи вторгнення

Leléka після завершення "Євробачення-2026":Ми звучали гідно, потрапили в ТОП-10, показали бандуру і поставили рекорд

Болгарія перемогла в "Євробаченні-2026", Україна посіла 9 місце

Leléka зі сцени у фіналі "Євробачення-2026": Слава Україні!

У другому півфіналі визначено 10 останніх учасників фіналу "Євробачення-2026", Україна пройшла далі

МВС: Музей "Чорнобиль" тимчасово припинив роботу, триває ліквідація наслідків ворожої атаки

Книгарню "Є" на Подолі пошкоджено внаслідок російського обстрілу

Бережна: Це наймасштабніша серія пошкоджень культурних закладів Києва за часи вторгнення

Мала опера в Києві постраждала внаслідок російського обстрілу

Поштова станція та Церква Різдва Христового на Подолі в Києві постраждали внаслідок російського обстрілу

Національний художній музей постраждав внаслідок російського обстрілу Києва

Внаслідок російського обстрілу постраждав Київський театр опери на Подолі

У Сербії на фестивалі документального кіно покажуть понад 100 фільмів, зокрема стрічки про Україну

Музей війни проведе міжнародну конференцію про переосмислення Другої світової війни

Сергій Жадан став почесним доктором Вроцлавського університету

